La perturbation du rythme circadien due à une inadéquation entre les influences environnementales, telles que l’exposition à la lumière ou l’heure des repas, et notre horloge interne de 24 heures est une cause possible de cancer. Il est établi qu’une activité physique régulière peut réduire le risque de cancer et des chercheurs affirment que cet effet protecteur pourrait être plus bénéfique lorsqu’elle est pratiquée le matin, au regard de cette fameuse horloge biologique.





Sante magazine