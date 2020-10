Fermes sur les toits, fraises en conteneurs : en France, une “révolution agricole” est en cours

Produire des fruits et légumes en utilisant 10 % seulement de l’eau habituellement requise, ou planter sans labourer les sols, c’est possible : dans l’Hexagone, premier pays agricole d’Europe, les exploitations innovantes essaiment partout sur le territoire. Reportage du Financial Times dans trois fermes au fonctionnement novateur.







Source link

Partager cet article: Tweet

Plus