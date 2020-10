Coronavirus: L’Irlande du Nord va fermer ses restaurants et ses écoles

BELFAST (Reuters) – La Première ministre nord-irlandaise, Arlene Foster, a annoncé mercredi de nouvelles mesures de restrictions, notamment la fermeture des écoles pendant deux semaines et celle des restaurants pendant quatre semaines, pour faire face à la pandémie de coronavirus.

Ces mesures sont parmi les plus strictes imposées au Royaume-Uni depuis le début de l’été.

« Nous ne prenons pas ces mesures à la légère […] le taux de transmission du COVID doit être réduits, sinon nous nous retrouverons très bientôt dans une situation très difficile », a déclaré Arlene Foster lors d’une allocution devant le parlement nord-irlandais.

« Nous sommes déterminés à ce que ces restrictions soient temporaires. Nous ne souhaitons pas les prolonger au-delà des quatre semaines ».

Les mesures de fermeture concerneront l’ensemble du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, à l’exception des services de plats à emporter et de livraison. La durée des vacances scolaires d’octobre sera allongée d’une à deux semaines.

Les commerces de détail resteront ouverts mais les « services de proximité » tels que les coiffeurs et les esthéticiennes seront fermés. Les universités sont encouragées à opter pour l’enseignement à distance et il est conseillé à la population d’éviter les déplacements non essentiels et de privilégier le travail à domicile.

L’Irlande du Nord, une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni, est devenue ces derniers jours l’un des principaux foyers du nouveau coronavirus en Europe. Le ministre nord-irlandais de la Santé avait prévenu vendredi dernier que de nouvelles mesures de restriction étaient plus que probables en raison de l’aggravation de la situation sanitaire.

L’Irlande du Nord a fait état mardi de 863 cas de contamination et de 7 décès liés au nouveau coronavirus.

(Amanda Ferguson, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)