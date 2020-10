10 choses à savoir sur Frédéric Potier, le monsieur antiracisme du gouvernement

Depuis mai 2017, Frédéric Potier est délégué interministériel à la lutte contre le racisme l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah). Et les dossiers ne manquent pas, de l’homophobie sur les réseaux sociaux aux dérapages d’Eric Zemmour sur Cnews. Il a travaillé avec la Dilcrah sur le plan homophobie présenté par la ministre à l’égalité des chances Elisabeth Moreno mercredi 14 octobre.

1- Haine anti-LGBT

Ce n’est pas tous les jours qu’un préfet participe à des « Gays Games ». Marathonien, Frédéric Potier, 40 ans, l’a fait à Paris en 2018, et pas que pour le plaisir : il dirige la Dilcrah, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti- LGBT – dont le « h » final a été rajouté après l’attentat contre un club gay à Orlando. Avec la nouvelle ministre à l’égalité des chances Elisabeth Moreno, il a concocté le plan national contre les discriminations anti-LGBT, qui prévoit notamment de sanctionner « les thérapies de conversion » et des formations pour l’accueil dans les commissariats des victimes de violences homophobes. Il y a du boulot : on en a dénombré 1870 l’an passé.

2- Anti-Zemmour

Les mineurs isolés ? Des « violeurs », « voleurs », « assassins », lâche Éric Zemmour sur Cnews le 1er octobre. Le polémiste lui donne beaucoup de travail. A chacune des provocations susceptibles de tomber sous le coup de la loi, le « Monsieur antiracisme du gouvernement » saisit le procureur. « On ne le lâchera pas », dit-il.

Zemmour visé par une enquête après ses propos sur les migrants mineurs « voleurs, assassins, violeurs »

3- Démineur

C’est ainsi qu’il définit sa mission. Il pourrait passer son temps sur les plateaux télés, à réagir aux tweets racistes ou aux clips antisémites du rappeur Freeze Corleone (à propos duquel il a aussi saisi la justice). Frédéric Potier le fait parfois : « Quand il y a eu l’affaire des statues déboulonnées, il s’est mouillé, ils n’étaient pas 50 à le faire au sein du gouvernement », dit un observateur. Mais l’énarque préfère le travail de fond et de soutien aux associations (SOS Racisme, Licra, Sos homophobie…), quitte à être discret.

Darmanin veut des poursuites contre le rappeur Freeze Corleone pour « apologie du nazisme et antisémitisme »

4- Pourquoi lui ?

François Hollande l’a nommé quelques jours avant de céder le pouvoir à Emmanuel Macron, qui l’a maintenu à la tête de la Dilcrah. « Pourquoi moi, jeune haut fonctionnaire, blanc, athée et hétérosexuel ? », s’interroge Frédéric Potier dans son livre « la matrice de la haine » (éditions de l’Observatoire et fondation Jean Jaurès). Réponse : parce qu’il avait de bons états de service sur des dossiers sensibles – l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, un conflit social en Guyane – et était apprécié de Patrick Strzoda, à l’époque directeur de cabinet de Bernard Cazeneuve et aujourd’hui du président de la République. Potier avait le bon profil : un haut fonctionnaire techno-politico-médiatique, modéré, pas clivant. « Ça collait bien avec mon caractère et ma gueule de gendre idéal ».

5- Valls

Il est de l’école Manuel Valls, comme le nouveau Monsieur anti-radicalisation Christian Gravel (lui aussi passé par la Dilcrah). Frédéric Potier a été conseiller outre-mer de l’ancien premier ministre et continue d’échanger avec lui : « J’ai une grande admiration pour lui ». Même s’il ne partageait pas sa prise de position en faveur de l’interdiction du voile à l’université. Manuel Valls, monté au front à l’époque contre Dieudonné et qui avait renforcé les moyens de la Dilcrah, loue les « convictions républicaines très puissantes » et la « finesse d’analyse » de « ce garçon plein d’avenir ».

6- Deuxième gauche

Chez les parents Potier, à Pau, on lisait « Télérama » et on écoutait France Inter. Le père est ingénieur, la mère prof de Sports. Le fils lui revendique « un ADN de gauche » (il a aussi été conseiller de Claude Bartolone) et son admiration pour « des humanistes républicains de gauche, comme René Cassin ou Clémenceau ». En ce moment, ce père de deux enfants relit les œuvres complètes de Pierre Mendès-France sur lequel il aimerait écrire.

7- Universalisme

Il sait bien que ce n’est pas à la mode à l’heure où chacun revendique sa minorité ou son identité mais pour lui « l’universalisme a précisément pour finalité de ne pas reconnaître de spécificités culturelles, sociales ou raciales pour garantir à tous les mêmes droits politiques et les mêmes garanties ». Certes, « il y a une grande fascination intellectuelle en France pour des concepts américains mais nous n’avons pas la même histoire, le même rapport à la ségrégation raciale, à l’esclavage… Et les effets de mode ça passe ! ».

8- Police

Il récuse l’idée d’un « racisme d’Etat », le terme de « violences policières » : « je ne suis pas dans le déni, il y a des difficultés, mais l’immense majorité des policiers est très attachée aux droits », dit celui qui fait le tour des écoles de police. Il n’a jamais rencontré Assa Traoré, qui mène le Comité Adama.

9- « Islamophobie »

Un terme piégé selon lui. Il dénonce l’approche « communautariste et antirépublicaine » du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), à l’origine d’une marche le 10 novembre 2019 réunissant plusieurs élus de gauche, et qui remet en cause les lois sur le voile. Potier préfère parler des actes antimusulmans : « 42 % des musulmans qui résident en France estiment avoir été victimes d’une discrimination au moins une fois au cours de leur vie, c’est un chiffre élevé » (enquête Dilcrah et fondation Jean Jaurès)

10- Amis

Il loue la modération de la rabbine Delphine Horvilleur ou de l’écrivaine Tania de Montaigne récusant l’idée de « privilège blanc ». Il échange avec l’essayiste David Djaiz. Il cite aussi l’éditorialiste Caroline Fourest. Jérémie Peltier, le directeur des études à la fondation Jean-Jaurès, est un ami : « C’est un amoureux de la littérature, dit ce dernier, un grand fan de Romain Gary qui écrit aussi des chroniques sur des livres ».