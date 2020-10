Vers un détricotage ? Les 150 de la convention citoyenne pour le climat interpellent Macron

Le doute s’est installé. Les 149 propositions formulées par la convention citoyenne pour le climat vont-elles se réduire comme peau de chagrin ? Les trois « jokers » brandis par Emmanuel Macron pour écarter trois de ces propositions seront-ils finalement plus nombreux ? Inquiets, les citoyens de la convention ont pris leur plume. Dans une lettre rendue publique lundi 12 octobre, ils renvoient le président de la République à ses promesses.

Si le ton reste poli, le fond est sévère :

« Nous avons le sentiment de manquer d’un soutien clair et défini de la part de l’exécutif dont les prises de position nous apparaissent parfois contradictoires », écrivent les citoyens.

Le chef de l’Etat leur a répondu, également par écrit, en assurant qu’un projet de loi serait déposé en décembre.

Détricotage

Emmanuel Macron avait lui-même initié le principe de cette convention citoyenne pour le climat (CCC) inédite. Fin juin, il s’est engagé à reprendre 146 de ses 149 propositions visant à réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre de la France.

Et pourtant, les ministres ont multiplié les prises de position remettant en cause cet engagement – par exemple sur le malus en fonction du poids des véhicules neufs ou bien sur l’écotaxe visant le transport aérien. Emmanuel Macron s’y est mis lui aussi, notamment en comparant les opposants à la 5G aux « amish », ce qui a suscité des inquiétudes chez les défenseurs de l’environnement.

Laurence Tubiana : « Le gouvernement se dit “l’écologie, on verra plus tard” »

Les accusations de détricotage des propositions de la convention pleuvent, certains soupçonnant plusieurs membres du gouvernement de s’octroyer le droit d’écarter d’autres mesures, en plus des trois « jokers » du président.

« Emmanuel Macron, ça ne vous dérange pas que vos ministres tirent à vue sur votre engagement à reprendre les 146 propositions » ?, lançait encore lundi le Réseau Action Climat.

plus sérieusement : @EmmanuelMacron ça ne vous dérange pas que vos ministres tirent à vue sur votre engagement à re… https://t.co/t7F0xepySv —RACFrance(@Réseau Action Climat)

C’est dans ce contexte que les citoyens de la CCC ont voulu « interpeller personnellement et directement » le président de la République.

« Dans une période où des communications ouvertement hostiles à nos propositions sont formulées par certains acteurs professionnels, des déclarations ministérielles discordantes sur les sujets de l’aérien, de la publicité, du déploiement de la 5G, de la baisse de la TVA relative au transport ferroviaire, ou d’autres, viennent renforcer le trouble et obscurcir la parole présidentielle », écrivent-ils.

« Nous vous demandons donc de réaffirmer votre engagement formel et public en faveur de l’examen sans filtre de nos propositions. »

« Entre petites phrases, désillusions et détricotage… est-on toujours #sansfiltre ? », s’est interrogé de son côté Sylvain Burquier, l’un des 150, dans un tweet accompagné d’un émoji « lampe à huile », en référence aux déclarations du président sur les amish.

Dans une lettre @EmmanuelMacron les @les150ccc demandent une réaffirmation de la parole présidentielle concernant l… https://t.co/JOkvttP6eP —SylvainBurquier(@Sylvain Burquier)

« Droit d’alerte »

Il y a quelques jours, l’exécutif a lui-même reconnu envisager de reporter certaines mesures, le justifiant par la récession due à la crise du Covid-19.

« Nous sommes déterminés à conduire cette transition écologique […] mais cette transition ne peut être menée que si on arrive à réconcilier nos concitoyens, c’est-à-dire à rassurer les gens à qui on demande des changements profonds, à accompagner les secteurs à qui on demande des changements rapides », déclarait ainsi Emmanuel Macron la semaine dernière.

Certains secteurs gros pourvoyeurs d’emplois, mais aussi de pollution, l’aérien et l’automobile en premier lieu, ont été particulièrement touchés par la crise.

« On a eu des signaux assez mauvais ces derniers temps », souligne le réalisateur Cyril Dion, l’un des trois garants de la convention citoyenne pour le climat. Il appuie le message des 150 :

« Ils sont en train d’exercer [leur] droit d’alerte en disant : on a l’impression qu’un certain nombre de ministres jouent au ball-trap avec nos propositions, on vous demande de recadrer tout ça et de réaffirmer votre engagement. » Pourquoi l’empreinte carbone de la France diminue trop lentement (et comment accélérer)

Macron revendique « des ajustements »

La réponse d’Emmanuel Macron n’a pas tardé. Dans un courrier rendu public lundi soir, le chef de l’Etat a clamé sa détermination à « agir », tout en reconnaissant que des mesures proposées par la CCC devront subir « des ajustements ».

« Près d’un an après le lancement de votre convention, la crise sanitaire que traverse notre pays n’a en rien affaibli ma volonté d’agir ni celle du gouvernement, car la crise climatique n’a pas disparu », indique Emmanuel Macron, qui prévient toutefois :

« Certaines de vos mesures méritent des ajustements, nécessitent une temporalité différente de celle que vous proposez. Parfois, pour le même objectif, des solutions différentes peuvent émerger. Cela ne remet en rien en cause votre ambition, ni la mienne. »

Il cite notamment celles concernant le transport aérien, la voiture, la publicité ou l’empreinte écologique du numérique, des propositions qui « font débat dans notre société et suscitent parfois des oppositions fortes ».

Terrasses chauffées, rénovation thermique… Pompili dévoile les premières mesures issues de la Convention climat

Il affirme qu’« au total, ce sont près d’une trentaine » de mesures « qui sont déjà, soit totalement, soit partiellement mises en œuvre ». Il cite notamment « la proposition d’interdiction des terrasses chauffées », l’accélération de « la sortie du fioul », les mesures contre l’artificialisation des sols ou « l’effort sans précédent pour la rénovation énergétique des logements et des bâtiments publics ». Pour disposer d’« une vision précise de la mise en œuvre » des propositions, le gouvernement publiera un véritable tableau de bord de leur avancée dans les tout prochains jours, ajoute-t-il.

Emmanuel Macron indique avoir demandé qu’un projet de loi, issu des travaux de la convention, soit prêt pour être examiné en décembre, « à une date proche du cinquième anniversaire de l’accord de Paris » sur le climat, signé le 12 décembre 2015. Ce texte permettra de « traduire bon nombre de vos propositions dans la loi de la République ».