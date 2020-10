Emmanuel Macron à la télévision mercredi soir pour évoquer la situation sanitaire

Le président de la République Emmanuel Macron sera interviewé mercredi 14 octobre au soir sur TF1 et France 2 pour évoquer la dégradation de la crise sanitaire, ont annoncé les deux chaînes ce lundi matin. Le chef de l’Etat sera interrogé en direct de l’Elysée par Gilles Bouleau (TF1) et Anne-Sophie Lapix (France 2).

Nouveau Conseil de défense mercredi. Emmanuel Macron sera interviewé à 20h. —jjbertolus(@Jean-Jérôme Bertolus)

L’entretien, qui sera également diffusé sur LCI, Franceinfo et TV5 Monde, « portera notamment sur la situation sanitaire et économique du pays, alors que la France fait face à une recrudescence de l’épidémie » de Covid-19, alors qu’un nouveau conseil de défense doit se tenir dans la journée de mercredi.Les conseils d’un épidémiologiste si vous comptez faire la fête (malgré les recommandations)

« Deuxième vague forte »

Cette annonce intervient alors que Toulouse et Montpellier passeront mardi en zone d’alerte maximale en raison de la dégradation des indicateurs liés à l’épidémie de Covid-19, rejoignant la plupart des grandes villes françaises. Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille sont passés samedi en « zone d’alerte maximale », comme c’était déjà le cas à Paris et à Aix-Marseille, ainsi qu’en Guadeloupe.

Toulouse et Montpellier passent en zone d’alerte maximale dès mardi

La France est « dans une deuxième vague forte » de l’épidémie de Covid-19 et « il ne peut plus y avoir de relâchement », a prévenu ce lundi le Premier ministre Jean Castex, qui a précisé que l’exécutif examinerait lors du conseil de défense « les données épidémiologiques pour voir s’il y a lieu d’aller plus loin » en termes de mesures restrictives.