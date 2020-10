Donald Trump semble en forme, mais des doutes subsistent encore sur sa guérison. Le médecin de la Maison-Blanche a annoncé lundi 12 octobre que le président américain avait été testé négatif au Covid-19 « plusieurs jours de suite »… Une affirmation qui pose question, car le docteur Sean Conley a précisé avoir recouru à un test rapide dit « Abbott », et non au test PCR standard utilisé quotidiennement par des centaines de milliers d’Américains.

« En réponse à votre demande sur les tests Covid-19 les plus récents du président, je peux vous informer qu’il a été testé négatif plusieurs jours de suite en utilisant (le test) Abbott BinaxNOW », a indiqué Sean Conley dans un courrier rendu public par la Maison-Blanche. Ces tests dits antigéniques sont reconnus comme moins sensibles que les tests moléculaires traditionnels (PCR). Le médecin du président ne précise pas les jours où les tests ont été réalisés. Le communiqué affirme aussi « que le président n’est pas contagieux ».

Ce bref communiqué a été diffusé au moment où Donald Trump se trouvait à bord de son avion Air Force One pour se rendre en Floride. Il a participé à un meeting de campagne dans cet Etat clé, à 22 jours de l’élection qui l’opposera à Joe Biden. Retrouvant les estrades, il a assuré être en « pleine forme » :

« Je l’ai eu. Maintenant, ils disent que je suis immunisé. Je me sens si puissant ! », a-t-il lancé, combatif et provocateur.

« Je peux marcher dans cette foule […] embrasser tout le monde, embrasser les hommes et les magnifiques femmes », a-t-il ajouté dans les rires.

Le président de 74 ans s’adressait à une foule dans laquelle peu de personnes portaient des masques.

