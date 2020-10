quelle aide financière pour vos travaux ?

Un ouvrier isole le toit d’une maison. MaPrimeRénov’ est une nouvelle aide à la rénovation énergétique. Photo d’illustration. (MAXPPP)

Depuis le 1er octobre, tous les propriétaires peuvent bénéficier de MaPrimeRénov’, l’aide financière de l’Etat pour la rénovation des logements. Tous les propriétaires sont désormais concernés, explique Charlie Cailloux, conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr

franceinfo : En quoi conisiste cette PrimeRénov’ ?

Charlie Cailloux : Comme son nom l’indique, c’est une prime ! Donc une somme d’argent qui est versée directement au particulier qui a réalisé des travaux d’économie d’énergie. La PrimeRénov’ est en vigueur depuis le 1er janvier 2020, mais elle ne concernait jusqu’à présent que les ménages aux ressources modestes et seulement pour leur résidence principale.

Depuis le 1er octobre, tous les propriétaires sont concernés, quelles que soient leurs ressources, qu’ils soient propriétaires occupants ou bailleurs. Il faut quand même préciser que le montant de l’aide varie selon les revenus et la composition du ménage, le type de travaux que vous engagez. Potentiellement, tous les propriétaires peuvent en bénéficier, mais pas pour le même montant, et la liste des travaux est réduite pour les propriétaires les plus aisés.

Quels sont les travaux éligibles à la prime ?

Il y a une liste bien précise des travaux, avec un montant de prime pour chaque profil de ménage. Et si je résume cette liste, il s’agit de l’isolation (du toit, des murs et des fenêtres), le chauffage et la production d’eau chaude (l’installation d’une chaudière à granulés par exemple) ainsi que la ventilation. Évidemment, les matériaux et équipements doivent être très performants et répondre à des caractéristiques techniques bien précises ! Et les travaux doivent être réalisés par un artisan RGE (c’est-à-dire reconnus garant de l’environnement).

Comment demander cette aide ?

La première chose à faire, c’est d’identifier votre besoin de travaux et les aides auxquelles vous avez le droit. MaPrimeRénov’ est cumulable avec d’autres aides, c’est assez compliqué et pour vous y retrouver, je vous conseille de parler à un conseiller du réseau Faire.fr (c’est une plateforme du service public dont le but est de guider les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique, voici le numéro : 0 808 800 700 (service gratuit, prix d’un appel).

Deuxième étape : vous obtenez des devis auprès d’artisans (RGE donc) et une fois, les travaux réalisés, vous demandez le versement de la prime en justifiant par la facture.

Et c’est en vigueur depuis le 1er octobre, donc on peut se lancer dès maintenant !

Oui ! Depuis le 1er octobre, tous les devis signés peuvent faire l’objet d’une prime quelle que soit la situation du propriétaire. Attention toutefois, si vous faites partie des nouveaux ménages nouvellement concernés par MaPrimeRénov’, c’est-à-dire si vous avez des revenus intermédiaires ou supérieurs OU si vous êtes bailleur, vous ne pourrez demander la prime qu’à partir du 1er janvier 2021 pour les premiers, et qu’à partir du 1er juillet 2021 pour les seconds. D’où l’intérêt de bien vérifier que vos travaux sont éligibles avant de vous lancer.