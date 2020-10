« Les promesses sont là », constate le président de la Fédération des forains de France qui maintient la pression sur le gouvernement

Des opérations escargot ont été organisées lundi 12 octobre dans une dizaine de villes de France à l’appel des forains notamment à Paris, Lyon ou Marseille. Une mobilisation de la profession pour dénoncer les annulations en série des fêtes forraines pour cause d’épidémie de coronavirus.

Des représentants des forains ont été reçus au ministère de l’Économie et des Finances par Alain Griset, le ministre délégué aux PME. « Il a promis que nous allions pouvoir – au même titre que toutes les entreprises – bénéficier des fonds de solidarité allant de 1 500 à 10 000 euros », a déclaré, sur franceinfo, Nicolas Lemay, président de la Fédération des forains de France. « Les promesses sont là », a-t-il indiqué mais « si par malheur nous n’obtenons pas satisfaction dans les prochaines semaines, nous serons obligés de manifester de nouveau ».

franceinfo : Quelles ont été les annonces faites par le ministre délégué aux PME ?

Nicolas Lemay : Il a promis que nous allions pouvoir – au même titre que toutes les entreprises – bénéficier des fonds de solidarité allant de 1 500 à 10 000 euros. Sur les charges sociales, nous avons un rendez-vous d’ici une quinzaine de jours avec le ministre et son cabinet pour travailler sur le sujet. Les promesses sont là. Si par malheur nous n’obtenons pas satisfaction dans les prochaines semaines, nous serons obligés de manifester de nouveau comme c’était le cas ce lundi. Mais je pense que le ministre a bien pris la mesure de nos revendications. Les opérations escargots de ce lundi sont donc suspendues en attendant ce rendez-vous.

En revanche, il n’y a pas de réouverture des fêtes foraines ? Ce sera peut-être pour un second temps ?

Si, officiellement aujourd’hui, les fêtes foraines ont le droit de se tenir mais officieusement ce n’est pas le cas. Quand elles ont le droit d’exercer, il y a des jauges maximales d’accueil de 1 000 personnes. C’est d’ailleurs une autre revendication que nous avons parce qu’un parc d’attraction peut accueillir 10 000 personnes voire 25 000 personnes et les fêtes foraines qui font plusieurs hectares ne peuvent accueillir que 1 000 personnes. C’est une jauge qui va aussi être recalculée et revue à la hausse. Aller dans une fête foraine ce n’est pas plus dangereux que d’aller dans un RER bondé à l’heure de pointe.

Des mesures sanitaires peuvent-elles être mises en place dans une fête foraine ?

Les manèges c’est en général entre une vingtaine et une trentaine de places assez éloignées les unes des autres. S’il faut espacer davantage on le fera. De toute façon, ce protocole est en place depuis le mois de juin et il a très bien fonctionné durant l’été. Aucun cluster n’a été créé dans une fête foraine cet été. Nous sommes tout à fait capables d’accueillir plus de monde dans un respect total sanitaire. Des annonces sont donc effectivement prévues pour recalculer cette jauge d’accueil. Le ministre délégué aux PME s’est engagé à solliciter Olivier Véran dès mardi matin sur ce sujet pour trouver des aménagements.