vers un sprint ou une reculade ?

Le temps est désormais compté. En attendant de connaître l’ampleur des déficits provoqués par la crise sanitaire du Covid-19 – le Conseil d’orientation des retraites (COR) doit rendre une évaluation actualisée le 15 octobre -, le gouvernement a repris son ouvrage : comment faire aboutir la promesse de campagne d’Emmanuel Macron d’instaurer un régime de retraite universel fonctionnant par points ? D’autant plus quand l’agenda parlementaire frôle déjà la saturation.

« On n’a plus tant de créneaux que cela avant la présidentielle », reconnaît-on parmi les députés de la majorité. « En septembre de l’année prochaine, on attaquera le projet de loi de finance pour 2022 et le quinquennat sera fini. »

Le début d’année étant consacré à la réforme de la dépendance et au projet de loi contre le séparatisme, la réforme des retraites pourrait donc revenir devant le Parlement « mi-2021 », selon des parlementaires. A moins que le gouvernement choisisse d’accélérer : selon un ministre, le texte pourrait être débattu à l’Assemblée « avant les élections régionales » du mois de mars.

Le se