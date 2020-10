« Les gens veulent plus de démocratie. Donnons-leur »

BibliObs. Votre livre s’ouvre par ces mots : « La démocratie n’existe pas. Elle reste à inventer ». Vous exagérez à dessein ?

Julia Cagé. Non, c’est une réalité. Je veux lutter contre la nouvelle bien-pensance qui affirme qu’une partie de la population aurait renoncé à la démocratie et se tournerait vers une démocratie illibérale. Les travaux de l’Institut Montaigne, de la Fondation Jean Jaurès, le succès de livres comme celui de Yascha Mounk, « le Peuple contre la démocratie », y contribuent en essayant d’expliquer le vote populiste. Mais ils interprètent très mal la réalité empirique.

Celle-ci ne nous dit pas que les gens ont renoncé à la démocratie, mais qu’ils sont insatisfaits de son fonctionnement actuel et qu’ils demandent, au contraire, davantage de démocratie. Faisons donc plus de démocratie avec les citoyens plutôt que de nous placer dans une position élitiste de surplomb, en dénonçant ce peuple qui aurait renoncé à voter… Le bon exemple, c’est le RIC, le référendum d’origine citoyenne, réclamé par les Gilets Jaunes. Cette demande, comme celle de tirage au sort, est positive et mérite une vraie discussion. Elle montre bien que les citoyens sont prêts à plus s’engager.

Vous avez la dent dure avec les « progressistes » qui, dites-vous, défendent « l’idée de progrès plutôt que le peuple tout entier », en effaçant la frontière droite-gauche…

Il y a une double erreur, de la part des populistes comme des progressistes. Les populistes, dans le sens positif que Chantal Mouffe