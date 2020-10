Du 8 au 11 octobre 2020, c’est la Fête de la VOD ! 2€ la location

Du 8 au 11 octobre 2020

C’est la 5ème édition de la Fête de la VOD

#FeteDeLaVOD !

tout en restant confortablement installés dans votre canapé ! L’édition 2020 de la du 8 au 11 octobre Le moyen le plus simple de regarder des films de cinéma! L’édition 2020 de la #FeteDeLaVOD aura lieu

Des prix exceptionnels pour des milliers de films :

Huit plate-formes de VOD proposeront des milliers de nouveautés et de grands classiques à

2€ la location et 5€ l’achat.

Jamais les films n’arriveront aussi nombreux chez vous qu’en VOD !

Rendez-vous sur #ArteVOD #CanalVOD #FilmoTV #LaCineTek #LaToile #OrangeVOD #UniversCiné et #VidéoFutur Plus d’informations sur le Site : fetedelavod.fr

et les Réseaux Sociaux : https://facebook.com/fetedelavod