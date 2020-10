Mise à jour des plans pour les compétitions esports mondiales EA SPORTS FIFA 20

Nouvelles EA SPORTS FIFA 20 Summer Cup Series en six événements

Croissance annuelle de 260 % de l’audience d’EA SPORTS FIFA*

EA SPORTS et la FIFA confirment de nouveaux tournois

Aujourd’hui, Electronic Arts Inc. (EA) et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ont annoncé la mise en place d’un écosystème esports EA SPORTS™ FIFA 20 plus vaste et plus évolué, ajoutant de nouvelles compétitions et le retour des ligues de football, ainsi que des tournois en ligne à la place des EA SPORTS FIFA 20 Global Series, y compris la FIFA eWorld Cup™.

Ces mises à jour importantes continueront de maintenir les joueurs et les téléspectateurs connectés à la compétition EA SPORTS FIFA, en s’appuyant sur le succès mondial de l’EA SPORTS FIFA Stay and Play Cup, qui a été diffusée auprès de millions de personnes dans plus de 100 pays, et sur la croissance sans précédent de l’audimat des contenus EA SPORTS FIFA par rapport à l’année dernière, avec une croissance de 260 %*.

Les EA SPORTS FIFA 20 Summer Cup Series sont composées de six tournois régionaux en ligne auxquels participent les meilleurs joueurs invités d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Océanie, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient-Afrique, tous en compétition pour devenir l’un des six gagnants et être couronnés. La cagnotte totale créée pour les Summer Cup Series est de 228 000 dollars US. Les tournois se dérouleront du 17 juillet au 9 août. Des informations supplémentaires sur l’EA SPORTS FIFA 20 Summer Cup sont disponibles ici.

« Nous avons déjà constaté un engagement incroyable des fans lors de nos compétitions au cours des derniers mois. Notre partenariat avec les plus grandes ligues de football a permis de diffuser plus de 100 heures d’émissions télévisées et nous sommes maintenant impatients d’offrir aux joueurs et aux téléspectateurs encore plus de compétitions de qualité à disputer et à regarder », a déclaré Brent Koning, Commissaire chargé du Gaming de compétition EA SPORTS FIFA. « Bien que le remplacement des tournois en personne, qui sont les préférés des fans, était inévitable, car nous accordons la priorité à la sécurité des joueurs, nous sommes très heureux d’avoir encore plus d’événements eFIFA cet été. »

« Nous sommes impatients de mettre en place dans les semaines à venir des événements passionnants par rapport aux précédents événements FIFA 20 Global Series, tout en garantissant aux concurrents la sécurité et les normes les plus élevées possibles pour le tournoi, ce qui ne pouvait pas être garanti pour les événements initialement prévus en raison de la situation actuelle et des limitations de format en ligne uniquement pour les activés mondiales », a déclaré Christian Volk, Directeur du Gaming et de l’e-Football à la FIFA.

« En ces temps difficiles, nous nous engageons à soutenir nos parties prenantes, les joueurs, les fans et la communauté au sens large pour qu’ils restent en contact avec leur public via EA SPORTS FIFA. Nous continuerons également à travailler avec les associations membres de la FIFA pour organiser des eFriendlies dans le monde entier et pour offrir du football virtuel aux fans de chaque pays. »

En outre, de nombreuses ligues de football de premier plan, dont la Bundesliga, LaLiga, la Ligue 1, la MLS et d’autres, reprennent les événements EA SPORTS FIFA 20 esports sous des formats révisés. Les fans peuvent également suivre l’UEFA eChampions League, qui se transformera à la mi-août en un événement spécial sur invitation en ligne. Pour plus d’informations sur les annonces esports à venir des partenaires EA SPORTS FIFA 20, visitez leurs sites web respectifs.

Les associations membres de la FIFA continueront également d’organiser des compétitions sportives nationales et internationales en ligne afin d’impliquer leurs communautés EA SPORTS FIFA nationales. Vous trouverez de plus amples informations sur les événements esportifs de la FIFA organisés dans chaque pays sur les sites web respectifs des associations membres.

Les tournois qui ne se dérouleront pas dans le sillage des événements actuels comprennent l’EA SPORTS FIFA 20 FUT Champions Cup Stage VI, la FIFA eNations Cup™ 2020, les EA SPORTS FIFA 20 Global Series Playoffs et la FIFA eWorld Cup™ 2020. Ces tournois nécessitent des événements mondiaux en personne et n’ont pas pu être réalisés en ligne.

EA récompensera encore les concurrents avec 200 000 dollars US de prix pour ceux qui se sont qualifiés pour la FUT Champions Cup Stage VI et 700 000 dollars US supplémentaires en fonction du classement EA SPORTS FIFA 20 Global Series au 3 mars 2020.

Pour tous les détails sur l’EA SPORTS FIFA 20 Summer Cup Series, le tournoi eChampions League et plus encore, rendez-vous ici.

*données sources fournies par Stream Hatchet comparant les heures d’audimat de mai 2019 et de mai 2020.





