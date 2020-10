en immersion dans un Ehpad avec une nouvelle aide-soignante

L’appel lancé par l’Ehpad des Trois Sources, à Brest (Finistère) pour recruter des aides-soignants a bien été entendu. À 6h30 du matin, Élodie Mercier pousse les portes de l’établissement, sous les caméras de France 2. « Je commence mon travail, je suis là depuis une semaine, en tant qu’aide-soignante« , témoigne-t-elle. Pour mener à bien sa mission, elle a dû s’adapter très vite.

Réveil, toilettes, repas, les tâches s’enchaînent rapidement et cela ne laisse que peu de répit à Élodie Mercier, surtout que sa collègue a eu un empêchement le matin. La nouvelle aide-soignante doit donc pallier son absence et procéder aux toilettes seule. Elle reste toutefois attentive au bien-être de chaque résident. Et quand on lui demande s’il y a une recette pour se faire adopter par les résidents, elle répond du tac au tac : « La gentillesse et l’amour !«

