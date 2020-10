« Il y a des pistes » pour retrouver le corps de la fillette, selon l’avocat de Monique Olivier après une nouvelle audition

Monique Olivier et Michel Fourniret seront emmenés à Guermantes le 15 octobre, sur les lieux de la disparition d’Estelle Mouzin.

L’audition de Monique Olivier dans le cadre de l’enquête sur la disparition et la mort d’Estelle Mouzin est terminée, a appris vendredi 9 octobre franceinfo auprès de l’avocat de Monique Olivier. Elle a duré toute la journée. « C’était une journée d’audition extrêmement longue », a déclaré maître Richard Delgenes à franceinfo.

Les enquêteurs espéraient qu’elle livre des détails leur permettant de retrouver le corps d’Estelle Mouzin. Ils seront tous les deux transportés le 15 octobre à Guermantes, en Seine-et-Marne. C’est dans cette commune que la fillette de neuf ans avait disparu, en janvier 2003. Monique Olivier a accusé en août dernier son ex-mari d’avoir violé et tué la fillette dans les Ardennes.

Selon maître Richard Delgenes, « deux aspects ont été abordés » lors de cette audition. « Le premier c’était de savoir si la victime a été séquestrée et si elle est bien morte – comme le disait Monique Olivier – dans la nuit de la disparition. Et le deuxième c’était de retrouver le corps d’Estelle Mouzin. »

« On s’est aussi beaucoup intéressé à des échanges de SMS entre – semble-t-il – Michel Fourniret et Monique Olivier sur des périodes clefs, poursuit maître Richard Delgenes. Là, les souvenirs sont un peu… C’est compliqué. On n’a pas tellement d’éléments mais c’est une piste qu’a fouillée le juge. Et enfin, [l’audition devait aussi permettre d’] essayer de retrouver le corps d’Estelle Mouzin. »

Ce qu’il ressort aujourd’hui, c’est qu’il y a des pistesMaître Richard Delgenes, avocat de Monique Olivier.à franceinfo

« Est-ce que Monique Olivier pourra être la clef pour retrouver le corps d’Estelle Mouzin ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que Michel Fourniret en a une bonne connaissance et un bon souvenir. Reste qu’il semble que son état psychologique ou psychiatrique ou neurologique soit atteint. On a perdu trop de temps et je pense qu’il faut aller vite », conclut-il.