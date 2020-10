Après une journée de calme relatif dans le Haut-Karabakh grâce à de mauvaises conditions météo qui empêchaient les drones et avions azerbaïdjanais de voler, les bombardements intensifs contre la capitale, Stepanakert, ont repris, et une église située à Chouchi a été bombardée à deux reprises. Trois journalistes sont blessés, dont deux journalistes russes. Poursuite des bombardements intensifs et de la guerre de l’information Suite aux bombardements des (…)

