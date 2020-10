Ce coup de gueule de Bellamy montre que la présidentielle a bel et bien commencé chez LR

Et soudain, François-Xavier Bellamy s’énerva. L’eurodéputé Les Républicains (LR) n’a pas eu besoin d’élever la voix. Il ne le fait jamais d’ailleurs. Mais cette fois-ci, dans le grand salon doré de l’Assemblée nationale, où étaient réunis jeudi 8 octobre les parlementaires LR du Palais-Bourbon, du Sénat et de Strasbourg, le philosophe voulait une bonne fois pour toutes dire les choses tout haut, dans un parti où les conflits s’entretiennent à voix basse.

Bellamy est monté sur scène d’un pas léger. Il a chaleureusement cité Jérôme Fourquet, le politologue spécialiste des fractures françaises. Et puis, au bout de quelques minutes de discours, il s’est lancé.

« Sommes-nous à la hauteur ? Je suis assez affligé de voir que notre famille politique se livre, depuis quelques semaines, à une sorte de guerre des tranchées, qui ressemble plus à une guerre des boutons qu’à un vrai débat de fond, à travers des petits confidentiels. »

La salle frémit. Il renchérit : « “Bellamy et ses 10 %”. Ça ne me fait plus du tout sourire. » Il enchaîne :

« Nous n’avons aucune chance de faire triompher (la droite) si nous nous tirons dans le dos. »

Et d’enfoncer :

« En quoi ça nous grandit de caricaturer aujourd’hui ceux qui ont eu le courage d’aller en première ligne et de prendre pour tous les autres ? »

Bellamy, malheureuse tête de liste de son parti aux Européennes [la liste qu’il menait avait obtenu 8,4 % NDLR], descend de scène sous les applaudissements. Au premier rang, le sénateur Bruno Retailleau, c