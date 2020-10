Trump met en scène son retour au travail, retrouve le Bureau ovale

Ignorant les mises en garde sur les risques de contagion, Donald Trump a retrouvé mercredi le Bureau ovale, six jours après avoir été testé positif au Covid-19.

Le comportement du président américain, sous le feu des critiques depuis de longs mois pour sa gestion de la pandémie, est scruté avec une attention particulière au moment où les cas de coronavirus à la Maison Blanche – employés, conseillers, journalistes – se multiplient.

Selon un haut responsable américain, il était présent avec un nombre « extrêmement limité » de conseillers dans le célèbre bureau. Il y a pénétré par la porte donnant sur les jardins, pour éviter d’emprunter les couloirs de la « West Wing ».

« Je viens d’être briefé sur l’ouragan Delta », a-t-il tweeté, soucieux de montrer à l’Amérique qu’il est au travail, à 27 jours d’un scrutin qui s’annonce très difficile pour lui face à Joe Biden.

Lors de son retour lundi soir à la Maison Blanche après avoir quitté l’hôpital, M. Trump, avait déjà suscité la polémique.

Juste après sa descente de l’hélicoptère, il avait grimpé les marches vers le balcon de sa résidence. Là, il avait retiré son masque et levé les pouces, dans un étrange geste de défi.

« N’ayez pas peur du Covid », avait-il tweeté quelques heures plus tôt depuis l’hôpital, suscitant la consternation dans le milieu médical.

Les Etats-Unis viennent de franchir la barre des 210.000 morts du Covid-19.

En moyenne, la semaine passée, 700 personnes sont mortes chaque jour du coronavirus dans ce pays.

– « Je me sens bien! » –

Le président américain Donald Trump enlève son masque à son arrivée à la Maison Blanche le 5 octobre 2020 après trois jours d’hospitalisation (AFP – NICHOLAS KAMM)

Pour l’heure, selon le médecin de la Maison Blanche, son état de santé est chaque jour un peu plus rassurant.

« Il n’a pas eu de fièvre depuis plus de quatre jours et pas de symptômes depuis plus de 24 heures », a affirmé dans un bref compte-rendu le docteur Sean Conley.

Le courrier commençait cependant par une formule inhabituelle, renforçant encore un peu plus les interrogations sur l’étrange communication de l’équipe médicale sur ce dossier: « Le président ce matin dit: +Je me sens bien!+ ».

Le Dr. Conley a précisé que les dernières analyses à partir de prélèvements effectués lundi ont permis de déceler des traces d’anticorps au Covid-19 qui étaient indétectables jeudi soir, lorsqu’il a été testé positif.

Pour le virologue Florian Krammer, de l’école de médecine Icahn à New York, ces résultats ne sont pas nécessairement très parlants à ce stade.

« Il est tout à fait possible que la majorité des anticorps détectés vienne de la transfusion », a-t-il expliqué à l’AFP.

Donald Trump a été soigné par un traitement expérimental contre le Covid-19, des anticorps de synthèse développés par le laboratoire Regeneron.

Le président américain Donald Trump descend de l’hélicoptère Marine One à son arrivée à la Maison Blanche, le 5 octobre 2020 à Washington (AFP – NICHOLAS KAMM)

Injectés dans le corps d’un patient, les anticorps de synthèse peuvent fondre sur le virus pour le neutraliser comme est censé le faire le système immunitaire.

Pour le Pr. Michael Buchmeier, enseignant l’Université de Californie, la présence de ces anticorps à ce stade pourrait aussi signifier que l’infection « est présente chez le patient depuis plus longtemps que ce qui a été annoncé ».

Les médecins de la Maison Blanche affirment que Donald Trump a été testé positif pour la première fois le jeudi 1er octobre.

Mais ils ont toujours obstinément refusé de dire à quand remontait son test précédent.