Vraiment trop bête de désigner par mâle et femelle alpha les propriétaires d'un SUV. Faudrait-il plutôt les qualifier de dominants frimeurs fiers d'exhiber leur réussite en rapport avec volume de leur voiture ? Si vous pensez cela, l'heureux possesseur d'un Sport Utility Vehicle pourrait vous répondre… Et alors ! Conduire un vrai ou faux 4×4 est parfaitement légal et à la mode. Le conducteur de l'impressionnante automobile pourrait même vous traiter de jaloux. En (…)

–

Environnement







Source link