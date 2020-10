[Revue de presse] Affaire Navalny : la France et l’Allemagne appellent à des sanctions européennes contre la Russie

Revue de presse



Mercredi 7 octobre, les ministres français et allemands des Affaires étrangères ont dénoncé la responsabilité du gouvernement russe dans l’empoisonnement de l’opposant Alexeï Navalny et préconisé des mesures de rétorsion européennes.

Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas ont dénoncé l’implication de la Russie dans l’empoisonnement d’Alexei Navalny et poussent pour des sanctions européennes – Crédits : Conseil de l’UE

Dans un communiqué de presse commun publié hier soir, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et son homologue allemand Heiko Maas ont dénoncé une « implication et une responsabilité » du Kremlin dans l’empoisonnement d’Alexeï Navalny [Libération]. La veille, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques soutenait à son tour que l’opposant « avait été empoisonné avec un agent neurotoxique interdit de la famille Novichok – confirmant ainsi les découvertes de laboratoires en Allemagne, en France et en Suède« , précise le Financial Times.

En août, Paris et Berlin avaient « tenté d’utiliser les canaux diplomatiques pour demander plus d’informations sur la façon dont Navalny est tombé malade« , rappelle Politico. Mais le gouvernement russe « n’a pas fourni de réponses satisfaisantes », notamment lors d’un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron le 14 septembre, poursuit le média. « Nous considérons dans ce contexte qu’il n’existe pas d’autre explication plausible à l’empoisonnement de M. Navalny qu’une responsabilité et une implication russes« , ont alors réagi les chancelleries françaises et allemandes [Sud-Ouest]. Pour Berlin, l’agent toxique « n’a pas pu être utilisé sans les ordres des responsables d’un service secret« , complète la Frankfurter Allemeine Zeitung.

Vers des sanctions européennes ?

Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas ont ainsi annoncé hier « qu’ils soumettr[aient] à leurs partenaires de l’UE des propositions de sanctions à l’encontre de personnes considérées ‘comme responsables de ce crime et de cette violation des normes internationales’« , rapporte Libération. Berlin a avancé que les sanctions envisagées « pourraient comprendre des interdictions de voyager et le gel des avoirs » [Financial Times] à l’encontre de ceux « qui ont été impliqués dans le développement ou l’utilisation de l’arme Novichok en Russie » [Frankfurter Allemeine Zeitung].

Ces dernières semaines, « la pression s’est accentuée en Europe pour que Moscou soit punie« , évoque le Financial Times. Après l’empoisonnement du principal opposant russe, « le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avait évoqué la possibilité d’une ‘loi Navalny’ en tant que véhicule pour de nouvelles sanctions« , confirme L’Obs. L’Estonie s’est déjà positionnée en leur faveur : pour sa présidente Kersti Kaljulaid, « l’UE devrait imposer des sanctions ciblées ‘le plus tôt possible’, une fois qu’elle aurait établi ‘qui, où et comment’ avait été perpétrée l’attaque » [Financial Times].

[Revue de presse] Affaire Navalny : les Européens durcissent le ton face à Moscou

Car l’absence de suspects formellement identifiés reste une difficulté. D’autres critiques ont fait valoir que « des sanctions ne seraient pas justifiées dans ce cas parce que M. Navalny a été attaqué en Russie », contrairement à celles qui avaient suivi l’empoisonnement par Moscou de l’ancien espion Sergei Skripal et de sa fille Ioulia, au Royaume-Uni en 2018 [Financial Times].

Désaccords sur les mesures

De son côté, Alexeï Navalny a lui-même exhorté les Européens à adopter des sanctions ciblées. « Les sanctions contre tout le pays ne fonctionnent pas », estime-t-il dans un entretien au quotidien allemand Bild. « Le plus important est d’interdire de séjour les bénéficiaires du régime et de geler leurs avoirs : les oligarques et les hauts fonctionnaires, le cercle le plus étroit de Poutine« , détaille-t-il, préconisant également « l’arrêt de la construction du pipeline Nord Stream 2« , qui doit acheminer le gaz russe en Allemagne par la mer Baltique, rapporte la Frankfurter Allemeine Zeitung.

Or ce sujet « a aggravé les divisions au sein de l’UE, entre les opposants et les partisans du projet gazier« , estime le Financial Times. « Certains, comme les États baltes et la Pologne, ont profité de l’attaque contre M. Navalny pour réclamer une approche plus dure à l’égard des importations énergétiques russes, tandis que d’autres, craignant l’impact économique, se montrent plus méfiants« , considère le média. Berlin a ainsi écarté l’idée d’inclure Nord Stream 2 dans les sanctions, considérant qu’il ne s’agirait pas d’une « réaction appropriée« , ajoute le quotidien britannique.

Le Kremlin, quant à lui, continue de nier toute implication dans cette « tentative d’assassinat » dénoncée par Paris et Berlin, et qualifie leur déclaration « [d’]inacceptable par son contenu et sa tonalité » [France info]. « Au lieu de coopérer dûment avec la Fédération de Russie afin d’éclaircir les circonstances de ce qui s’est passé avec ce blogueur, les gouvernements allemand et français sont passés à des menaces et des tentatives de chantage à notre égard« , a fustigé la diplomatie moscovite [France info].

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE devraient discuter de ces éventuelles sanctions dès le lundi 12 octobre [Financial Times].

Les autres sujets du jour

Brexit

Covid-19

Climat

Economie

Elargissement

Etat de droit

Numérique

Santé