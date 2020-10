Pour Donald Trump, triomphant, son infection par le Covid-19 était un « don du ciel »

« Je pense que c’était en réalité un don du ciel que je l’aie attrapé » : presque euphorique et ignorant les mises en garde sur les risques de contagion, Donald Trump a mis en scène sur Twitter mercredi 7 octobre son retour dans le Bureau ovale, six jours après avoir été testé positif au Covid-19.

Debout devant le bureau le plus célèbre du monde, Donald Trump a attribué dans cette vidéo débridée son état de santé aux anticorps de synthèse (un traitement expérimental) qui lui ont été administrés. Et a promis, sans rentrer dans les détails, que ce traitement serait rapidement disponible « gratuitement ».

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! https://t.co/uhLIcknAjT—realDonaldTrump(@Donald J. Trump)

« Je veux que tout le monde ait le même traitement que votre président, parce que je me sens bien, je me sens parfaitement bien ! », a-t-il martelé.

Le débat Pence-Harris a fait mouche : il était normal

Probablement pas de vaccin avant l’élection

Fait remarquable, le locataire de la Maison-Banche a pour la première fois admis qu’un vaccin, qu’il a plusieurs fois annoncé comme imminent, ne serait probablement pas disponible avant le scrutin du 3 novembre.

« Je pense qu’on devrait l’avoir avant l’élection, mais s’ils jouent des jeux politiques, ce n’est pas grave […], ce sera juste après l’élection », a-t-il affirmé, avant de dénoncer une nouvelle fois l’attitude de Pékin. « C’est la faute de la Chine, la Chine va payer le prix fort pour ce qu’ils ont fait à ce pays […], pour ce qu’ils ont fait au monde ».

Interrogé quelques minutes après sur ces propos, son adversaire démocrate Joe Biden s’est indigné : « Je pense que c’est une tragédie que le président parle du Covid comme si c’était quelque chose dont il ne fallait pas s’inquiéter alors que plus de 210 000 Américains sont morts ».

Trump va-t-il nous faire le coup du come-back ?

Le comportement du président américain, sous le feu des critiques depuis de longs mois pour sa gestion de la pandémie, est scruté avec une attention particulière au moment où les cas de coronavirus à la Maison-Blanche (employés, conseillers, journalistes…) se multiplient.

Selon un haut responsable américain, Donald Trump était présent avec un nombre « extrêmement limité » de conseillers dans le célèbre bureau. Il y a pénétré par la porte donnant sur les jardins, pour éviter d’emprunter les couloirs de la « West Wing ».

« Je viens d’être briefé sur l’ouragan Delta », a-t-il tweeté, soucieux de montrer à l’Amérique qu’il est au travail, à 27 jours d’un scrutin qui s’annonce très difficile pour lui face à Joe Biden.

Was just briefed on Hurricane Delta, and spoke with @GovAbbott of Texas and @LouisianaGov John Bel Edwards. Please… https://t.co/gq3MZsvLRT —realDonaldTrump(@Donald J. Trump)

« Pas de symptômes depuis plus de 24 heures »

Pour l’heure, selon le médecin de la Maison-Blanche, son état de santé est chaque jour un peu plus rassurant. « Il n’a pas eu de fièvre depuis plus de quatre jours et pas de symptômes depuis plus de 24 heures », a affirmé dans un bref compte-rendu le docteur Sean Conley.

Le courrier commençait cependant par une formule inhabituelle, renforçant encore un peu plus les interrogations sur l’étrange communication de l’équipe médicale sur ce dossier : « Le président ce matin dit : “Je me sens bien !” ».

Pourquoi des doutes sérieux persistent sur l’état de santé de Trump

Le Dr Conley a précisé que les dernières analyses à partir de prélèvements effectués lundi avaient permis de déceler des traces d’anticorps au Covid-19 qui étaient indétectables jeudi soir, lorsqu’il a été testé positif.

Pour le virologue Florian Krammer, de l’école de médecine Icahn à New York, ces résultats ne sont pas nécessairement très parlants à ce stade. « Il est tout à fait possible que la majorité des anticorps détectés vienne de la transfusion », a-t-il expliqué à l’AFP.