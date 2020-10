Macron n’a pas été à la hauteur de la crise du Covid pour 6 Français sur 10

La crise du coronavirus n’est pas terminée que les Français jugent déjà sévèrement leurs dirigeants. Selon un sondage Elabe* publié ce mercredi 7 octobre, une majorité de Français (61%, 6 Français sur 10) considèrent que Emmanuel Macron n’a pas été « à la hauteur de la situation » depuis le début de la crise du coronavirus. 55% pensent qu’il n’a pas « pris les bonnes décisions » sur le plan sanitaire.

52% des Français estiment en revanche qu’il a pris les « bonnes décisions sur un plan économique et social », précise l’étude d’Elabe pour BFMTV.

Les Français sont en outre 65% à considérer qu’Emmanuel Macron, le gouvernement et les autorités sanitaires n’ont pas « tiré les leçons de la première vague » de l’épidémie.

Confusion sur la définition du « séparatisme »

Par ailleurs Emmanuel Macron « inquiète » 59% des Français (+5 points). Ils sont également 65% à le trouver « arrogant » (+3 points), 63% « autoritaire » (+1 point) et « dynamique » (+2 points), et 51% « courageux » (+1 point).

Au sujet de son discours sur le séparatisme, trois Français sur quatre (75%) estiment que le chef de l’Etat a eu raison de dire « ce à quoi nous devons nous attaquer, c’est le séparatisme islamiste ». Quatre Français sur dix (41%) disent comprendre le terme « séparatisme », 37% pensent savoir de quoi il s’agit « mais ne sont pas sûr » et 22% ne comprennent pas le terme.

Ils approuvent majoritairement et jugent efficaces les mesures présentées par Emmanuel Macron, sauf celle visant à développer l’enseignement de l’arabe : 61% des Français s’y opposent.

* L’enquête a été réalisée en ligne les 6 et 7 octobre sur un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.