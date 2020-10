Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne passent en alerte maximale dès samedi

Nouveau tour de vis en France. Comme attendu, les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Etienne basculeront le samedi 10 octobre en alerte maximale face à la progression de l’épidémie de Covid-19, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran ce jeudi 8 octobre.

Le taux d’incidence a dépassé, dans ces villes, le seuil d’alerte de 250 nouveaux cas pour 100 000 habitants et plus de 30% des lits de réanimation y sont occupés par des malades du Covid.

Ces villes rejoignent ainsi Paris et les trois départements de la petite couronne qui sont passés dimanche 4 octobre en alerte maximale, ainsi que la Guadeloupe et la métropole d’Aix-Marseille, quelques jours auparavant. Dans la capitale, cette décision avait entraîné la fermeture des bars et cafés à partir du 6 octobre, ainsi que la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé dans les restaurants.

Les villes de Dijon et de Clermont-Ferrand passent elles en zone d’alerte renforcée à partir du 10 octobre, soit un cran en dessous tandis que Toulouse et Montpellier pourraient basculer en alerte maximale « d’ici lundi matin ».

« La situation sanitaire continue de se dégrader en France », a déclaré le ministre, qui a toutefois mentionné des « signes d’amélioration dans plusieurs endroits du territoire national » :

« La Nièvre et le Morbihan quittent les départements classés en zone d’alerte et on enregistre une amélioration sensible de la situation sanitaire à Nice. À Bordeaux, une inflexion positive a également été observée ainsi qu’à Rennes et Aix-Marseille. »

L’accès au fonds de solidarité élargi

L’accès au fonds de solidarité , créé pour venir en aide à certaines entreprises, indépendants, miro-entrepreneurs et professions libérales, va être élargi, a également annoncé le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, ce jeudi soir.

Il sera accessible aux entreprises jusqu’à 50 salariés contre 20 jusqu’ici, et en cas de perte de chiffre d’affaires de 70 %, contre 80 % précédemment. De nouvelles activités vont également y être intégrées, a détaillé le ministre :

« Je pense aux fleuristes. Je pense aux blanchisseries qui dépendent très directement de l’hôtellerie restauration. Je pense aux bouquinistes des quais de Paris puisqu’il y a moins de touristes à Paris aujourd’hui. Je pense aux arts de la table puisqu’il y a moins de restaurants ouverts. Je pense aux graphistes. »

Le « plan blanc renforcé » déclenché

L’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a également déclenché ce jeudi matin le « plan blanc renforcé » et demandé à tous les hôpitaux et cliniques de la région parisienne de « mobiliser toutes leurs ressources » pour anticiper un « afflux important » de nouveaux malades du Covid-19.

Mercredi soir, 18 746 nouveaux cas de contamination par le coronavirus avaient été détectés au cours des dernières 24 heures, selon des chiffres communiqués par Santé Publique France. C’est un record depuis l’utilisation de tests à grande échelle.