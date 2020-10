Le Président de la FIFA rencontre l'Émir du Qatar, discute des préparatifs en vue de 2022 et des réalisations à ce jour

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a conclu sa visite à Doha cette année par une rencontre aujourd’hui avec l’Émir du Qatar, Son Altesse Royale Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. En amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, les deux hommes ont discuté des questions de coopération et des jalons posés à ce jour, ainsi que des questions liées au football local et au développement.

Son Altesse Royale l’Émir a également présidé la troisième réunion du Conseil d’administration du Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage (SC) de 2020, en présence du Président de la FIFA. La coopération positive entre le pays hôte et le Comité Suprême a été discutée, ainsi que les préparatifs généraux du tournoi et les jalons posés jusqu’à présent.

« Les progrès que nous avons constatés hier au stade Al Bayt et lors de nos déplacements à Doha sont le résultat de l’engagement fort et personnel de l’Émir lui-même à organiser une Coupe du Monde de la FIFA incroyable dans deux ans. Je voudrais adresser mes félicitations personnelles à l’Émir ainsi qu’à l’État du Qatar pour les progrès remarquables qu’ils ont réalisés sous sa direction », a déclaré le Président de la FIFA avant de quitter le Qatar.

« Cela s’applique évidemment à l’ensemble du gouvernement, ainsi qu’au Comité Suprême, qui ont donné à la FIFA toutes les garanties dont elle avait besoin pour dire, dès maintenant, que ce sera un tournoi unique et réussi, en fait le meilleur de tous les temps. D’ici là, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Qatar pour préparer les stades, les sites d’entraînement et l’ensemble des infrastructures. Avec nos hôtes ici, nous nous réjouissons de tester tous ces aspects lors de la Coupe Arabe de la FIFA en 2021, une autre étape clé pour le football au Qatar et au Moyen-Orient. »





