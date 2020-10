Eric Zemmour ne laisse personne indifférent, les uns souhaitent sa mort médiatique, certains même physique, les autres paradoxalement veulent en faire l'homme de l'année. ''Eric le gaulois, le plus gaulois d'entre nous, attaché à son pays comme on l'est à sa mère, avec amour, respect, admiration, déchaîne les passions''. Ses ennemis sont nombreux, il est la cible d'une grande partie de la gauche, et surtout il est l'ennemi N° 1 des minorités (…)

–

Société







Source link