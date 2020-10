Dupont-Moretti favorable à l’encadrement militaire de certains mineurs délinquants

C’est une très vieille idée ressortie par le garde des Sceaux. Le ministre de la Justice, interrogé sur BFMTV ce jeudi 8 octobre, s’est déclaré favorable à l’encadrement militaire de certains mineurs. Il a appelé à la mise en place d’un « partenariat justice/armée pour certains mineurs et certains jeunes majeurs » délinquants.

INFO OBS. La délinquance des mineurs a explosé en France en 2019

Le Garde des Sceaux qui a échangé à ce sujet avec Florence Parly, la ministre des Armées, « il y a deux jours » a explicité ses motivations. « Je ne peux pas me résoudre à ce que des jeunes français sifflent La Marseillaise, crachent sur notre drapeau», a-t-il souligné avant d’ajouter : « mais je dis également que quand on regarde un gamin, issu de l’immigration en particulier, comme un Français, il devient Français ».

Éric Dupond-Moretti (@E_DupondM) est favorable à un encadrement militaire pour « certains mineurs ou jeunes majeurs… https://t.co/52cfSzVWdF—BFMTV(@BFMTV)

Un projet à l’étude

« Aujourd’hui, les militaires forment des jeunes, déshérités la plupart du temps, pendant un an. A l’issue de cette formation, on offre le permis de conduire aux gamins. Il y a des formations différentes et je souhaiterais que le ministère de la Justice puisse intervenir dans ce processus», a-t-il poursuivi.

Néanmoins, le projet est encore à l’étude et sa mise en oeuvre pourrait être plus délicate. « On est en train d’y travailler (…) Les choses ne sont pas encore faites, techniquement c’est compliqué. Je travaille notamment avec Florence Parly sur ces questions.»