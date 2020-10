Donald Trump refuse le principe d’un débat virtuel face à Joe Biden

La réponse ne s’est pas fait attendre. Donald Trump, toujours traité pour le Covid-19, a annoncé ce jeudi 8 octobre qu’il refusait de débattre virtuellement avec son adversaire démocrate Joe Biden, rejetant les nouvelles règles édictées par la commission indépendante chargée d’organiser les débats présidentiels.

« Je ne participerai pas à un débat virtuel. Ce n’est pas acceptable », a déclaré le président américain sur la chaîne Fox Business. « Je ne vais pas perdre mon temps dans un débat virtuel. Débattre, ce n’est pas cela », a-t-il ajouté.

Trump tells Maria Bartiromo he will not participate in virtual debate: ‘I’m not going to waste my time’ https://t.co/tutztXJcfO—FoxBusiness(@FOX Business)