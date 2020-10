Test DVD : La grande pagaille

Les aventures en Italie du sous-lieutenant Innocenzi après l’Armistice du 8 septembre 1943.

Le film

[4/5]

Pour la plupart des français, la date du 8 septembre 1943 ne représente rien de bien particulier. Par contre, en Italie, elle fait partie de l’histoire, et, dans ce pays, très nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui savent à quoi elle correspond : un peu plus d’un mois après l’arrestation de Mussolini suite à sa mise en minorité par le Grand conseil du fascisme, une allocution radiophonique du Maréchal Pietro Badoglio, le nouveau chef du gouvernement italien, diffusée le 8 septembre 1943, a confirmé qu’un armistice avec les anglo-américains avait été signé le 3 septembre et qu’il entrait aussitôt en vigueur. Partout où les troupes italiennes étaient déployées, cette annonce a généré une « grande pagaille ». En effet, d’un côté, les officiers ont appris cet armistice sans avoir reçu des instructions précises quant à la conduite à tenir, de l’autre, les forces allemandes ont pris le contrôle du territoire italien non encore occupé par les anglo-américains. Résultats : des unités ont choisi de rallier le camp des alliés, d’autres ont été faites prisonnières par les allemands, d’autres, enfin, ont vu leurs membres se disperser, retrouver des habits civils et se débrouiller pour rentrer chez eux.

L’ensemble de ces faits représentait un terreau extraordinaire pour les scénaristes et les réalisateurs de ce qu’on a coutume d’appeler la « comédie à l’italienne », toujours adeptes d’un mélange de drame et de bouffonnerie. C’est ainsi que l’on retrouve le fameux duo de scénaristes connu sous le nom Age et Scarpelli et le non moins fameux réalisateur Luigi Comencini, réunis dans La grande pagaille, un film sorti en 1960 et qui met en scène un quatuor de militaires italiens qui, à la suite de ce 8 septembre 1943, cherchent à rejoindre leur domicile et leur famille en traversant l’Italie de la Vénétie à la région de Naples, le titre original du film étant d’ailleurs Tutti a casa, « Tous à la maison ». Il y a là le sous-lieutenant Alberto Innocenzi, qui de pleutre et fayot envers ses supérieurs comme il apparait au début du film, arrive petit à petit à se forger une conscience ; le soldat Geniere Assunto Ceccarelli, un hypocondriaque cherchant sans cesse à mettre en avant la permission dont il bénéficie et qui aspire à une réforme définitive ; le sergent Quintino Fornaciari, un brave paysan qui n’a pas inventé la poudre ; le soldat Codegato, un jeune homme courageux, ou inconscient, ou les deux à la fois. L’Italie qu’ils traversent étant truffée de militaires allemands et d’autochtones restés partisans du fascisme, mais aussi de maquisards antifascistes, le périple s’avère être pour le quatuor une succession de scènes dramatiques dans lesquelles les scénaristes et le réalisateur ont finement ajouté de la cocasserie et de la dérision. Ils ont injecté de l’émotion également, comme la rencontre avec Silvia Modena, une jeune juive qui, malheureusement pour elle, porte le nom d’une ville, ainsi, et, c’est peut-être le plus important, qu’un message sur la façon dont, dans certaines circonstances, des hommes sans conscience politique bien claire peuvent évoluer, se transformer, peuvent grandir et atteindre une forme de courage qu’ils étaient loin d’avoir au départ. Il parait que Luigi Comencini affirmait que La grande pagaille était le film qu’il préférait parmi toutes ses réalisations. Quand bien même il n’est pas interdit de lui préférer L’argent de la vieille ou L’incompris, il parait difficile de résister au mélange de drame et de farce offert par La grande pagaille.

Dans La grande pagaille, on retrouve quatre des grandes figures de la « comédie à l’italienne » des années 50 et 60 : les scénaristes Agenore Incrocci et Furio Scarpelli, indissociables sous l’appelation Age et Scarpelli, le réalisateur Luigi Comencini et le comédien Alberto Sordi. Ce dernier a souvent été présenté comme l’archétype de l’italien moyen, si tant est qu’un tel individu puisse exister dans un pays aux caractéristiques si variées et aux si nombreuses langues régionales. En tout cas, dans un cinéma italien qui a toujours su se moquer du peuple italien, le plus souvent avec beaucoup d’humour mais aussi, parfois, de façon plus acerbe, Alberto Sordi n’a jamais rechigné à interpréter des personnages pas toujours très reluisants, ce qui, malgré tout, n’a jamais eu d’effet négatif sur sa popularité auprès du public. Dans La grande pagaille, il interprète un sous-lieutenant plein de zèle envers ses supérieurs mais dont le courage n’est pas la qualité première et qui, de rencontre en évènement dramatique va petit à petit acquérir cette force d’âme qui lui manquait : un rôle en or pour Alberto Sordi. A noter qu’il a été question que ce rôle du sous-lieutenant Alberto Innocenzi soit tenu par Vittorio Gassman, autre « énorme » comédien de cet âge d’or du cinéma italien. Aux côtés d’Alberto Sordi, la coproduction italo-française, très fréquente à l’époque, fait qu’on retrouve un comédien français, Serge Reggiani, dans le rôle de Geniere Assunto Ceccarelli. Français, mais né en Italie, pays qu’il a quitté à l’âge de 8 ans. Le rôle du sergent Quintino Fornaciari est tenu par un comédien américain, Martin Balsam, et celui de Codegato par Nino Castelnuovo, qu’on retrouvera 3 ans plus tard interprétant le rôle de Guy dans Les parapluies de Cherbourg. On notera aussi que le rôle du père d’Alberto Innocenzi est tenu par Eduardo De Filippo, grand dramaturge qui fut également réalisateur, scénariste et comédien. Quant au très beau Noir et Blanc de La grande pagaille, on le doit à un très grand Directeur de la photographie italien, Carlo Carlini.