Le brief éco. Un milliard d’euros pour redynamiser les centres-villes

A Vierzon, le magasin des Nouvelles galeries fermé. (LISA GUYENNE / FRANCE-BLEU BERRY)

La Banque des territoires, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, le bras financier de l’État, veut redynamiser les centre-villes. L’objectif : se remettre de la crise du Covid-19 et faire face à la concurrence avec une enveloppe d’un milliard d’euros.

L’effet de la concurrence des supermarchés dans la périphérie des villes, qui avait créé la polémique en son temps, est presque à reléguer aux archives. Aujourd’hui, il y a le commerce sur internet, mais aussi la numérisation toujours plus importante des services. Résultat, alors que dans l’Entre-deux-guerres la France comptait deux millions de magasins, iI n’en reste aujourd’hui qu’environ 300 000.

Les commerces de proximité des villes moyennes et plus petites ont été fortement touchés par le confinement. On s’attend à ce que la hausse des faillites cette année atteigne 15 à 20% de plus que les années précédentes. Les commerçants vont pouvoir profiter de l’argent débloqué par la Banque des territoires. Le programme est complémentaire aux prêts garantis par l’État (PGE) mis en place par le gouvernement au début de la crise. Il est déployé en deux volets.

Le premier volet est destiné aux communes avec des solutions mobilisables immédiatement pour identifier les urgences et définir des plans d’action rapides. Le second volet est destiné directement aux magasins. Les commerces de centre-ville pourront bénéficier d’une aide forfaitaire de 20 000 euros pour développer, par exemple, des solutions de commerce en ligne. Internet représente le commerce traditionnel de proximité de demain, à l’image de ces petits commerçants de plus en plus nombreux qui se servent du web pour référencer leurs produits et fidéliser leur clientèle.