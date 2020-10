Et si le lecteur, avant de porter un jugement définitif, s'informait complètement et non unilatéralement. Depuis le début de ce conflit Azerbaïdjan-Arménie, la parole arménienne pour information est relayée par toute la presse française, avec pour moments forts, notamment, une longue interview de Nikol Pachinian le premier ministre de la République d'Arménie, dans le Figaro, un reportage de Maryse Burgot depuis Stepanakert au « 20h » dominical de France2. Et une (…)

–

International







Source link