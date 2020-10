« Pour moi Amedy c’est un braqueur », assure un ami de Coulibaly

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #PROCES_ATTENTATS

: Retour à la cour d’assises de Paris pour le procès des attentats de janvier 2015, où l’audience est actuellement suspendue. Ce matin, notre journaliste Violaine Jaussent revenait sur l’audition de Willy Prévost, ami d’Amedy Coulibaly. Il a été l’un des premiers suspects interpellés dans ce dossier tentaculaire, après la découverte de son ADN dans la Renault utilisée par Amedy Coulibaly pour se rendre à l’Hyper Cacher.

: L’audience a repris au procès des attentats de janvier 2015. Cette sixième semaine commence par l’interrogatoire des accusés. Le premier à répondre aux questions du président de la cour d’assises spéciale est Willy Prévost, un ami d’Amedy Coulibaly. S’il reconnaît avoir acheté du matériel pour le terroriste, il soutient qu’il ignorait ses intentions. Notre journaliste Violaine Jaussent est sur place.

