L’ancienne mairie du 1er arrondissement de Paris va devenir une halte d’accueil pour réfugiés

L’ancienne mairie du 1er arrondissement de Paris va être transformée en centre d’accueil pour réfugiés, a annoncé la maire de Paris Anne Hidalgo dimanche 4 octobre.

« Dans l’ancienne mairie du 1er arrondissement, nous installerons la halte humanitaire qui est ouverte depuis plusieurs années porte de la Chapelle [18e arrondissement de Paris, NDLR]. Paris continuera de jouer son rôle de ville refuge », a écrit sur Twitter la maire de la capitale, qui était l’invitée du « Grand Jury »/RTL-LCI- « le Figaro ».

Entre 100 et 200 personnes accueillies

La mairie du 1er arrondissement, proche du Palais-Royal et du Musée du Louvre, n’est plus utilisée depuis que les quatre premiers arrondissements de Paris ont été regroupés début 2020.

Entre 100 et 200 personnes devraient pouvoir être accueillies par l’Armée du Salut dans cette halte humanitaire, selon RTL, qui précise que ces personnes pourront y recevoir des soins, s’y doucher, entamer des démarches administratives. « On veut que ce soit un lieu de vie apaisé et qui permette à des gens de vivre correctement leur temps d’attente », expliquait Samuel Coppens, porte-parole de l’armée du Salut, toujours sur RTL.