Ce mois-ci, on chouchoute son ventre et on prend soin de son microbiote. On teste de nouvelles solutions pour enfin mieux dormir. On en finit aussi avec l’autoflagellation et on décide d’être bienveillant avec soi-même. Toutes les clés pour être bien dans son corps et bien dans sa tête avec le dernier numéro de Santé magazine (n° 539).





Sante magazine