La Turquie avance sur un « chemin génocidaire », dit le Premier ministre arménien au Figaro

PARIS (Reuters) – La Turquie s’avance « de nouveau sur un chemin génocidaire » en intervenant aux côtés de l’Azerbaïdjan dans le conflit autour du Haut-Karabakh, déclare le Premier ministre arménien Nikol Pachinian dans une interview publiée jeudi par Le Figaro sur son site internet.

Selon Nikol Pachinian, qui n’avance pas de preuve, la Turquie a envoyé « des milliers de mercenaires et terroristes » en provenance du nord de la Syrie pour combattre au Haut-Karabakh, région séparatiste majoritairement arménienne, et des officiers militaires turcs « sont directement impliqués dans la direction de l’offensive » lancée par l’Azerbaïdjan.

Le président français Emmanuel Macron a lui aussi accusé jeudi la Turquie d’envoyer des djihadistes de Syrie combattre au Haut-Karabakh, ce qu’il qualifié de « fait très grave nouveau, qui change la donne ».

Pour Nikol Pachinian, les habitants du Haut-Karabakh font face à une « menace existentielle » et la situation actuelle peut être comparée au massacre des Arméniens par l’empire ottoman en 1915.

« L’État turc, qui continue de nier le passé, s’aventure de nouveau sur un chemin génocidaire », accuse-t-il. « Le monde doit être conscient de ce qui se passe ici. »

« Le souhait de la Turquie est de renforcer son rôle et son influence dans le Sud-Caucase et de modifier ainsi le statu quo en vigueur depuis plus d’un siècle. Elle poursuit le rêve de construire un empire imitant le sultanat, et s’engage sur un chemin qui pourrait embraser la région », déclare le chef du gouvernement arménien.

(Bertrand Boucey)