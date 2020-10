Donald Trump testé positif au coronavirus

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre qu’il avait été testé positif au Covid-19, tout comme sa femme Melania, et qu’il se mettait en quarantaine.

Les médias ont beau sentir le piège de la provoc de Trump, peuvent-ils l’éviter ?

« Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs au Covid-19 », a tweeté le président de la première puissance mondiale. « Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ENSEMBLE ! », a-t-il ajouté.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately.… https://t.co/CIIB2LDQtr—realDonaldTrump(@Donald J. Trump)