Au Liban aussi, Jacques Chirac aura droit à un deuil national

Un autre pays que la France saluera la mémoire de Jacques Chirac lundi prochain 29 septembre. Le Liban va également observer une journée de deuil national au jour des obsèques de l’ancien président français, a annoncé vendredi la présidence du Conseil des ministres.

Le Premier ministre Saad Hariri a émis une circulaire en ce sens en guise d’hommage à l’« ami du Liban », selon l’agence nationale de l’information (ANI). « Les drapeaux seront mis en berne (…) et les programmes de télévision et de radio modifiés ».

L’ancien chef d’Etat français entretenait des liens particulièrement forts avec le Liban et son ancien Premier ministre, le milliardaire Rafic Hariri tué dans un attentat à Beyrouth en 2005.

Jeudi, Saad Hariri, fils de Rafic Hariri, a rendu un vibrant hommage à Jacques Chirac, le qualifiant de « géant politique ». Il a dit sentir « une très grande tristesse », celle « que j’ai sentie quand j’ai perdu mon père ».

« L’ami des jours difficiles » a titré vendredi à la Une le quotidien francophone libanais « L’Orient-Le Jour », rappelant la bataille « becs et ongles » menée par Jacques Chirac pour aider le Liban à se « libérer » de la « tutelle syrienne ».

« Jacques Chirac, l’homme du Tribunal spécial pour le Liban (…) », a écrit le plus vieux quotidien arabophone du pays, Annahar.

Jacques Chirac avait joué un rôle clé dans la création du Tribunal spécial chargé d’enquêter sur l’assassinat de Rafic Hariri et celui d’autres personnalités libanaises opposées au régime syrien.

Après son départ de l’Elysée en 2007, le couple Chirac avait emménagé dans un appartement de près de 400 mètres carrés situé quai Voltaire, en bord de Seine et en plein centre de Paris, qui leur avait été gracieusement prêté par la famille Hariri.

