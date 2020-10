TRIBUNE. « Le droit de vote à 16 ans est une urgence démocratique »

Dans notre pays, en proie au doute démocratique, qui oscille en permanence entre le choix de la méthode forte, sorte de dirigisme éclairé et celui de l’association de plus en plus fréquente des citoyens à la décision publique, j’ai choisi mon camp : je porte, avec d’autres, l’avènement d’un « ministère des citoyens ». Je veux dire par là, que nous ne pouvons plus envisager la gestion de la cité, au sens générique du terme, sans la participation citoyenne de tous et des jeunes en particulier.

Le droit de vote dès 16 ans ? Des députés lancent une pétition

Nous ne pouvons plus « gouverner contre le peuple », comme je l’ai dit quelques jours avant que ne démarre le mouvement des « gilets jaunes ». Pas plus ne pouvons-nous fabriquer uniquement de la décision verticale descendante, si fondée soit-elle, à l’image de la gestion de la crise du Covid, car nous n’avons plus le droit de dicter les conditions de la vie quotidienne de 67 millions de Français depuis Paris. La France est une République déconcentrée, décentralisée et installée sur les cinq continents du globe. Certes, Paris est encore ce « phare » dans le monde sur le plan de la pensée, espérons-le, mais « Paris » dans le langage commun hexagonal, c’est avant tout une poignée de personnes qui se connaissent et se reconnaissent et continuent depuis des décennies de régler grâce à une administration dévouée, le moindre de nos faits et gestes. Cela n’est plus supportable pour la majorité des Français. C’est surtout totalement contre-productif lorsqu’on sait l’aspiration de nombreux décideurs territoriaux à se prendre en main en adaptant au mieux des intérêts locaux les orientations décidées par la représentation nationale, qu’il ne s’agit pas ici de remettre en cause ; contre-productif, encore, lorsqu’on sait aussi la capacité des territoires à inventer des solutions qui font la qualité de vie de notre pays.

L’important donc et même l’essentiel c’est de créer les conditions d’une participation, les critères pour de la différenciation, le nouveau cadre institutionnel pour une démocratie renouvelée, une démocratie « augmentée » comme le dit le président du Cese que je soutiens dans sa démarche de réforme de son assemblée, dont j’espère qu’elle va devenir la Chambre des Citoyens.

Encourager l’engagement et la citoyenneté

Dans notre rapport « Citoyens, Vraiment ! » [PDF] j’ai proposé les jalons qui, selon nous, dessineront le chemin vers cette République « agoraphile ».

Il y a d’abord des décisions urgentes à prendre, sous réserve, bien entendu, qu’elles traduisent une aspiration forte chez une majorité de nos concitoyens, au travers d’une réforme de notre Constitution qui place le citoyen au cœur de la décision publique, qui l’installe en quelque sorte « à la table du gouvernement ». Nous ne pouvons vivre durablement dans un état d’urgence permanent, gouvernés par un conseil de défense sanitaire ; la panoplie des mesures à prendre est large mais commençons d’abord par faire vivre les tout nouveaux ministères en charge des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne et celui de la Citoyenneté en les dotant d’outils performants : faire précéder toute grande décision d’une concertation, encourager les conventions citoyennes parce qu’elles situent le niveau d’acceptation par nos compatriotes des réformes, mieux représenter la diversité par le tirage au sort, garant de la présence des jeunes générations et de tous les niveaux socio-économiques, permettre l’expression par des saisines directes au moyen de pétitions, mailler le territoire de Ceser (Conseil économique, social et environnemental régional), et, chaque fois que possible, au travers de plateformes numériques, proposer une information en temps réel sur la réalité des résultats obtenus par l’action publique et les élus qui la portent.

Il y a ensuite, et surtout, le degré d’engagement et de citoyenneté auquel nous souhaitons amener l’ensemble de la société française et chacun d’entre nous qui la composons. Je porte en ce sens, depuis plusieurs mois, un projet radical : permettre aux jeunes et ce dès avant leur majorité, d’aborder la vie civique de plain-pied, de participer aux décisions qui façonnent leur vie quotidienne, d’entrer dans le débat dès l’âge de la scolarité, de dialoguer sereinement en famille de l’avenir du pays. Pour cela, de nouveaux droits sont à conquérir pour nos jeunes, alors même que d’aucuns envisagent de les doter d’une responsabilité pénale dès l’âge de 13 ans, sans contrepartie. J’en propose un, parmi un ensemble de nouveaux droits : l’instauration du droit de vote à 16 ans, précisément au moment où se forge la citoyenneté et de façon à éviter le formidable « trou d’air démocratique » qui touche désormais les 18-30 ans, grands absents des consultations démocratiques depuis une vingtaine d’années.

Quelles en seraient les conditions ? Il s’agit d’ouvrir le débat et c’est pourquoi j’ai proposé il y a quelques semaines au président de la République, d’organiser une nouvelle Convention citoyenne au Cese, consacrée à l’avenir de la jeunesse. C’est une urgence démocratique, une exigence vitale pour l’avenir.