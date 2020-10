le 1er octobre 2008, le gilet jaune devenait obligatoire dans chaque véhicule

Obligatoires depuis le 1er octobre 2008, on les trouve normalement dans chaque véhicule : le triangle de signalisation et le gilet jaune. Les automobilistes qui ne sont pas en mesure de montrer un gilet jaune dans leur voiture peuvent écoper de 135 euros d’amende. Très souvent, les boutiques sont dévalisées pour obtenir ce fameux gilet fluo. « Il n’y en a plus nulle part« , témoigne une cliente qui s’est rendue dans plusieurs magasins.

Pourtant, au départ, les conducteurs n’étaient pas enthousiastes. La Sécurité routière avait alors eu une brillante idée : lancer une campagne de prévention en faveur du gilet jaune avec Karl Lagerfeld. Une initiative qui avait bien fonctionné. « Le bilan que l’on tire, c’est que, tous les ans, on a des victimes en moins sur les routes« , note le colonel Laurent Collorig, chef de l’unité de coordination Police-Gendarmerie de lutte contre l’insécurité routière.

