Films sur les casinos et les jeux d’argent d’Hollywood

Si les casinos de Las Vegas sont aussi populaires à travers le monde, c’est grâce à certaines œuvres cinématographiques célèbres d’Hollywood. Le monde de l’argent roi qu’est le casino est une source d’inspiration pour les scénaristes et réalisateurs. Ce ménage entre jeu d’argent et film, est un parfait cocktail dont découle de nombreux films populaires. Ces films font le récit du milieu des jeux d’hasard avec une pointe d’action, d’humour, ou de tragédie. Voici un retour sur les principales œuvres inspirées de l’univers du casino et des jeux d’argent, qui ont créé l’effervescence dans salles de cinéma, et sur petit écran.

Casino Royale

Quand on parle du cinéma d’action, et des films à plusieurs volets, on peut citer des œuvres tel que 007. Il s’agit des aventures du célèbre James Bond. Un talentueux agent secret, et bourreau des cœurs, qui débarrasse le monde des plus horribles crapules. James Bond a lui aussi fait un tour dans l’univers des jeux d’argent, question de traquer le mal, et de s’amuser au passage. Dans l’opus casino Royale des films 007, Martin Campbell (réalisateur du film) met en relation Daniel Craig (l’agent 007) et Eva Green (Sa charmante associée) dans une aventure au cœur d’un grand établissement de jeu. Leur mission n’est pas des moindre. Ils doivent retrouver et mettre hors d’état de nuire, un banquier maléfique surnommé « le chiffre ». Ce dernier est réputé pour être l’une des pièces maîtresse du terrorisme international, visant à semer le chao sur l’étendue de la planète.

James Bond et sa coéquipière se retrouvent dans un casino contrôlé par le chiffre. Ses hommes de main sont partout, ce qui le rend encore plus redoutable. Les héros doivent faire preuve de discrétion, d’efficacité et de beaucoup de concentration pour pouvoir mener à bien leur mission. Cependant, les deux agents commencent à vraiment se rapprocher émotionnellement, ce qui les rendra plus vulnérables face au chiffre. Ils réussiront quand même à se défaire de l’emprise du vilain, et à le neutraliser. On se souvient de l’une des scènes finales du film. Dans celle-ci, James Bond affronte le chiffre lors d’une partie de poker. Bien entendu il ne s’agit pas d’une simple partie amicale, des enjeux élevés de cet affrontement détermineront l’avenir de nombreuses vies. Raison pour laquelle James Bond doit absolument gagner.

Ocean’s Eleven

Warner Bros et Village Roadshow Pictures frappent un grand coup avec ce titre joué dans l’univers des casinos de Las Vegas. La production réunit la crème des acteurs hollywoodiens. Tout d’abord les beaux gosses du cinéma à savoir George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, et Andy Garcia. On y voit aussi la très belle Julia Roberts. Ce scénario du film Ocean’s Eleven est imaginé par Ted Griffin. Il fait le récit de l’aventure de Danny Ocean (George Clooney). Ce dernier était incarcéré dans le New Jersey où il réfléchit à un coup à réaliser dès sa sortie. Son plan est assez fou, il veut cambrioler les coffres d’argent de trois grands casinos de Las Vegas à savoir Bellagio, le Mirage, le MGM Grand Las Vegas. Son plan est quasiment impossible à réaliser, car ces casinos sont les propriétés de Terry Benedict (Andy Garcia) qui est un homme influent à qui il ne faut pas chercher d’ennuie.

Danny s’engage tout de même dans cette mission suicide. Il recrute une bande de 10 brigands dont son vieil ami Rusty Ryan (Brad Pitt) spécialiste du bluff au jeu de comptage de carte. Arrivés sur les lieux, les 11 brigands mettent leur plan à exécution dans le casino de Benedict. Par quelques tours de passe-passe, ils réussissent à dérober le pactole de Benedict. Ce dernier se rendit compte de la supercherie un peu plus tard, et pour se venger il dénonce Danny à la police qui avait violé sa liberté conditionnelle en étant à Vegas. Danny Ocean purge sa peine, et retrouve ses alliés à la fin du film pour se prélasser avec 160 millions $ dérobés dans le casino de Benedict.

Las Vegas 21

Jim Sturgess est l’acteur principal de ce film de Robert Luketic, intitulé Las Vegas 21. Il joue le rôle d’un étudiant brillant de l’université du M.I.T, un dénommé Ben Campbell. Ce dernier n’a d’autres choix pour payer ses frais de scolarité, que d’enchainer des petits jobs peu lucratifs à ses heures de permanence. Il est loin de se douter que sa petite vie banale deviendra plus palpitante lorsqu’il sera repéré par d’autres étudiants, qui lui font une offre qu’il ne peut refuser. Le Deal est simple, ses camarades et lui devront se rendre tous les week-ends à Las Vegas.

Grâce à leurs talents de mathématiciens et quelques astuces, ils pourront remporter des sommes importantes au Blackjack sans effort. Ben se découvre alors un talent inouï pour ces jeux d’hasard. Il enchaine les victoires, et prend la grosse tête. Il ignore cependant que dans le casino, il court tous les dangers, et que plus il gagne, plus il a d’ennemis.

Very Bad Trip

Very Bad Trip fait partie des plus populaires. Il s’agit d’un film de Todd Philips sorti le 24 Juin 2009. C’est le récit de l’histoire d’un groupe d’amis qui ont fait un enterrement de vie de garçon à Las Vegas. L’heureux fiancé s’appelle Doug Billings et doit épouser la fille d’une des plus grandes fortunes de Los Angeles. Il prend la route avec ses meilleurs amis Stu, phil, et Alan le frère de sa fiancée Tracy. Ils se logent dans un hôtel de Las Vegas. Tandis que Phil tente de résonner Stu, qui souhaite à son tour demander sa copine infidèle en mariage, Alan interrompt la discussion. Ils se retrouvent tous sur le toit de l’hôtel pour admirer Vegas la nuit, et pour trinquer.

Le lendemain, Stu, Phil, et Alan se réveillent en très mauvais état, la veille a été trop mouvementée. Cependant Doug a disparu, et personne ne se souvient de ce qui s’est passé. Ils ont tout oublié de leurs folies dans les casinos et bars de Vegas…