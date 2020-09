CARNET DE CAMPAGNE Philippe Boulet-Gercourt, correspondant de « l’Obs » aux Etats-Unis, relate dans son carnet de campagne les petits et les grands moments de l’élection présidentielle du 3 novembre, un scrutin à haut risque.

Quelquefois, il faut revenir au basique. Quand vous êtes candidat à la présidentielle, à quoi sert un débat ? A gagner l’élection, pas vrai ? Quand vous affichez un retard sérieux dans les sondages sur votre adversaire, quel doit être l’objectif ? Regagner des électeurs, non ?

Débat présidentiel : Trump va cogner dur, Biden l’attend de pied ferme

On peut se demander si Donald Trump s’est jamais posé ces questions. Les yeux dans les yeux, demandons-nous tous ensemble : a-t-il convaincu un seul Américain indécis de voter pour lui ? A-t-il donné envie à un seul sympathisant, qui hésitait à voter de se précipiter vers un bureau de vote ? Evidemment non. Et cela n’a rien de surprenant. Trump n’a jamais eu la moindre discipline, il fonctionne à l’instinct et n’en fait qu’à sa tête. Il a foncé bille en tête, comme le taureau qu’on attendait… et cela n’a pas du tout marché.

Il fallait voir la tête des journalistes de CNN, juste après le débat. Dire qu’ils étaient consternés serait une litote. Pétrifiés, plutôt. Jake Tapper : « C’était horrible ». Dana Bash : « Un show de merde », un « manque complet de décence ». Abby Phillip : « Un désastre complet », « tout le truc a été une honte. » Le coupable ? Trump, qui n’a cessé d’aboyer sur Biden, l’interrompant à chaque phr