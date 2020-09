Qui sont les Proud Boys, ce groupe nationaliste cité par Trump lors du débat télévisé ?

Leur nom a surgi lors du débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump, lorsque ce dernier s’est (tièdement) exprimé sur les suprémacistes blancs qu’il a appelés à « se tenir prêts ». Les « Proud Boys » (littéralement « fiers garçons »), groupuscule nationaliste d’extrême droite, se montrent de plus en plus présents sur la scène médiatique depuis l’élection de Donald Trump.

Cette organisation a été fondée en 2016 à New York par Gavin McInnes, également cofondateur du magazine Vice dans les années 1990. Comme le rapporte « Forbes », McInnes décrit alors le groupe comme un club secret pour les « chauvinistes occidentaux qui refusent de s’excuser d’avoir créé un monde moderne », qui se concentre sur l’anti politiquement correct et « l’anti culpabilité blanche ». Selon le site Proud Boys Magazine, il compte parmi ses principes la fermeture des frontières, la « glorification de l’entrepreneur » ou encore la « vénération de la femme au foyer ».

Si le groupe assure ne faire aucune discrimination en fonction de la couleur de peau, la religion, l’orientation politique ou sexuelle, il est interdit aux femmes et leurs idéaux sont souvent jugés comme emprunts de racisme.

Cité par le « New York Times », l’association Southern Poverty Law Center, qui a classé les Proud Boys comme un groupe haineux, écrit toutefois que « leurs désaveux de la bigoterie sont démentis par leurs actions. Les membres et les leaders répandent régulièrement des mèmes nationalistes blancs et maintiennent des affiliations avec des extrémistes notoires. Ils sont connus pour leur rhétorique anti-musulman et misogyne. »

Comme le rapportait le « Times » en 2018, le rituel initiatique du groupe compte notamment le fait de réciter cinq marques de céréales tout en se faisant tabasser par des membres du groupe. Les aspirants doivent également prendre part à un combat « pour la cause ». Pour former le caractère, les Proud Boys interdisent par ailleurs la masturbation ou la consommation de pornographie.

Galvanisé par l’élection de Trump, le groupe, qui a été banni de Facebook et Instagram car considéré comme un groupe haineux, avait attiré l’attention après le rally « Unite the Right » en 2017 à Charlottesville, organisé par l’un de ses membres (exclu depuis) et qui avait résulté en la mort de Heather Heyer, renversée en voiture par un militant suprémaciste blanc.

Si Gavin McInnes (qui a quitté le groupe en 2018) s’est longtemps évertué à vouloir distancier les Proud Boys de tout extrémisme ou de violence, refusant l’étiquette de « alt-right » au profit de « alt-lite » (alt-léger), ses propos ont souvent aiguillé vers le contraire, lui qui avait déclaré, selon ABC : « La violence ne fait pas du bien, mais la violence justifiée est géniale, et se battre peut tout résoudre ».

Le groupe compte également une branche paramilitaire nommée « Fraternal Order of the Alt-Knights » (« Ordre Fraternel des Alt-Chevaliers ») et est connu pour ses affrontements violents et son aversion aux manifestants de Black Lives Matter ainsi qu’aux antifas.

Selon un rapport interne de 2018 de la police du comté de Clark se référant au FBI, le groupe « a contribué à l’escalade récente de la violence lors de rassemblements politiques organisés sur les campus universitaires et dans des villes comme Charlottesville, Virginie, Portland, Oregon et Seattle, Washington », rapporte le « Guardian ».

Mardi, le groupe nationaliste a de nouveau attiré l’attention lors du débat télévisé entre Trump et Biden. Interrogé à explicitement condamner les suprémacistes blancs, le président a initialement évité de répondre en ramenant le sujet sur les antifas. Puis invité à s’exprimer notamment sur les Proud Boys, il a lâché un polémique « Proud Boys, reculez et tenez-vous prêts ». Un propos immédiatement condamné et minimisé par le fils de Trump, qui plaidé une erreur de langage.

De nombreux membres ont immédiatement exulté : sur leur chaîne Télégram, certains n’ont pas hésité à voir un ordre de bataille dans les propos de Trump. « Je me tiens prêt, monsieur », a écrit Enrique Tarrio, le dirigeant actuel du groupe.

