Macron et le terrorisme islamiste : un si lourd silence

Décidément, notre président est un homme imprévisible. Alors que la France est, une nouvelle fois, victime d’un attentat islamiste, qu’un terroriste d’origine pakistanaise, un fou de Dieu « ordinaire », au moins influencé par les manifestations monstres dans son pays d’origine appelant au meurtre sur notre sol après la republication des caricatures de « Charlie Hebdo », le chef de l’Etat donne la leçon aux dirigeants libanais, avec un aplomb déconcertant.

Appelons cette posture une incongruité, pour ne pas dire pire. Que vient donc faire Emmanuel Macron dans le guêpier libanais, pays soumis depuis des décennies à la toute puissance confessionnelle, à celle, surtout, du Hezbollah, appendice quasi officiel de l’Iran ? Pourquoi, en pleine remontée de l’épidémie de Covid-19 dans l’Hexagone, alors que les Français subissent de plein fouet de nouvelles restrictions, aller se jeter dans la toile d’araignée du pays du Cèdre ? Forcément, ce qui devait arriver arriva. Les partis politiques mis en cause hurlent à l’ingérence, sur le thème « Mais pour qui se prend-il ? ». Le Hezbollah, courroux en bandoulière, l’interpelle et prévient « Il ne doit pas se croire plus fort qu’il ne l’est ». Début de menace ? Terrible paradoxe : l’apôtre de la laïcité à Beyrouth, fait le mort quand des journalistes français sont attaqués à la feuille de boucher devant les anciens locaux de « Charlie Hebdo ».

Certains diront qu’il prépare une réponse « appropriée », qu’il ne veut pas réagir à chaud et que les Français demandent des actes sur ces questions hautement sensibles, et pas des effets de manche. Certes, personne n’a envie de voir un président jouer les matamores, en plein procès des attentats de 2015, mais son absence interroge. Pourquoi crier au loup à Beyrouth, capitale meurtrie par la violence religieuse, et entrer en pénitence à Paris, ville elle aussi martyre, victime de la haine des fondamentalistes islamistes ? Et les Français inquiets de s’interroger. Ce président qui, en début de quinquennat, voulait à tout prix apaiser à bas bruit les tensions sur la montée en puissance des activistes salafistes sur notre territoire, espérant que les affaires allaient se tasser et que des bons résultats économiques allaient régler le problème, se retrouve désormais sommé de ne plus traîner des pieds.

Interpellé par Valls et Hollande

L’interpellation de l’ancien Premier ministre socialiste, Manuel Valls, défenseur forcené et tempétueux de la laïcité, sommant Macron d’arrêter de jouer les autruches, est le signe qu’il y a urgence à éclaircir le propos présidentiel. Et ne plus tourner autour du pot. En sortant de son chapeau le concept de séparatisme, le locataire de l’Elysée cherchait visiblement à contourner l’obstacle, à biaiser, pour ne pas s’en prendre, en frontal, à l’islamisme politique. Peur de violences dans les banlieues ? De nouveaux attentats qui l’affaibliraient avant 2022 ? Sans doute. Mais, hélas, l’heure n’est pas aux petits calculs politiques. François Hollande, plutôt discret depuis son départ de l’Elysée, est sorti de son mutisme et a appelé le pays à se rassembler face au danger terroriste. L’ancien président a donc occupé un terrain déserté par son successeur. Petite vengeance ?

Le fait que les deux hommes d’Etat qui ont vécu les horreurs de 2015, les massacres de « Charlie Hebdo », de l’Hyper Cacher de Montrouge, des terrasses et du Bataclan, montent en première ligne quasiment à la place d’un président occupé à donner des leçons de démocratie au personnel politique du Liban, n’est pas forcément bon signe. Il n’est pas sûr que notre diplomatie y ait gagné des points. Pour paraphraser le général de Gaulle, faut-il aller dans « l’Orient compliqué avec des idées simples », comme l’a imprudemment fait le chef de l’Etat ? La réponse est un peu dans la question : non, bien sûr. Avant de jouer le général Lafayette chez les Levantins, il y a une double urgence sur notre territoire, sanitaire et sécuritaire. Quelques mots du premier de nos dirigeants ne seraient pas inutiles. Ne pas parler à tort et à travers ne veut pas dire se taire…