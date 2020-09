les patrouilles de la Brigade anti-criminalité renforcées à Rennes

Dans les nuits de Rennes (Ille-et-Vilaine), la Brigade anti-criminalité tente de marquer discrètement sa présence. Malgré leurs voitures banalisées et leurs tenues de civils, les policiers sont immédiatement repérés quand ils entrent dans des cités. Ils sont accueillis par les hurlements des guetteurs. « Ils annoncent le modèle de la voiture« , explique un officier. Impossible alors d’interpeller un dealer sur le fait. Il faut néanmoins occuper le terrain : pas question de laisser le champ libre aux trafiquants.



La Brigade anti-criminalité de Rennes vient d’interpeller un conducteur d’un scooter. Il avait déjà été contrôlé la semaine d’avant, en plein deal de cocaïne. « Ils sont interpellés et mis en garde à vue et souvent, le lendemain, ils sont relâchés avec une convocation au tribunal et ils recommencent leurs trafics« , explique un autre policier.

