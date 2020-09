la réponse de Trump qui enchante des suprémacistes blancs

Donald Trump a refusé mardi 29 septembre de condamner clairement les suprémacistes blancs lors du premier débat télévisé contre son adversaire Joe Biden pour l’élection présidentielle de novembre, s’attirant de vives critiques dans le camp démocrate.

Evitant de répondre directement au modérateur du débat Chris Wallace, qui l’invitait à condamner sans détour les suprémacistes blancs, le président américain a offert une réponse sibylline : il a évoqué les Proud Boys, un groupuscule nationaliste prônant la supériorité de la race blanche, les appelant à « reculer et à se tenir prêts ».

« Mais je vais vous dire, on doit faire quelque chose au sujet des antifas », a-t-il dit dans la foulée au sujet des groupuscules d’extrême gauche, en assurant qu’aux Etats-Unis les violences émanaient bien davantage de l’extrême gauche que de l’extrême droite.

Des membres des Proud Boys, une organisation extrémiste fondée à New York en 2016, ont alors exulté : sur leur chaîne Télégram, certains n’ont pas hésité à voir un ordre de bataille dans les propos de Trump. D’autres n’ont pas tardé à les reprendre à leur compte pour les accoler à leur logo jaune et noir, diffusant ensuite l’image sur leurs réseaux internes.

