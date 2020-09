Cet article a été publié dans « l’Obs » le 9 juin 2005.

La fin, déjà ! Deux ans avant l’expiration de son mandat, le crépuscule de Jacques Chirac est là. Une longue agonie politique commence, trop longue pour une France qui va mal. […] Chirac est victime de l’usure, du slogan meurtrier : « Dix ans, ça suffit ! » Il n’est certes pas le premier. La gauche l’utilisa en 1968 contre de Gaulle, qui ne s’en remit pas. La droite tenta de le retourner contre Mitterrand, qui connut une fin de règne difficile. Mais l’un et l’autre ont, à l’Elysée, marqué l’Histoire. De Gaulle a fondé la Ve République et redressé la France. Mitterrand a fait accéder la gauche au pouvoir, aboli la peine de mort, rendu leur liberté aux médias, fait avancer la construction européenne, notamment avec l’adoption de l’euro par le peuple. Les autres prédécesseurs de Chirac ont eux aussi laissé leurs marques. Pompidou a modernisé l’économie, Giscard déverrouillé la société avec la majorité à 18 ans ou la loi sur l’interruption de grossesse. Ils ont eux aussi fait avancer l’Europe.

Que restera-t-il des années Chirac ? Fillon a raison : rien ou presque [François Fillon vient alors de déclarer au “Monde” : « Quand on fera le bilan de Chirac, on ne se souviendra de rien. »] ! Ni grand dessein comme avec de Gaulle, ni grands travaux comme avec Mitterrand. On retiendra tout juste sa résistance à Bush lors de la guerre d’Irak et la reconnaissance controversée – de Gaulle et Mitterrand ne l’avaient pas jugée opportune – d