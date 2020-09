Pris en flagrant délit de non-port du masque mardi 29 septembre en arrivant au « perchoir » pour présider la séance des questions au gouvernement, Richard Ferrand a fait amende honorable en présentant ses « excuses ».

? « Ce fut un oubli et je m’en excuse » Richard Ferrand explique pourquoi il ne portait pas de masque hier à l’Assem… https://t.co/097skFEAtH —BFMTV(@BFMTV)

« Ce fut un oubli et je m’en excuse. Peut-être savez-vous que je suis très obsessionnel sur la ponctualité », a expliqué le président de l’Assemblée nationale lors d’une rencontre avec l’Association des journalistes parlementaires. « Il se trouve qu’hier j’ai eu un appel téléphonique à 14h55 auquel j’ai dû répondre, et donc j’ai descendu les escaliers quatre à quatre pour aller rejoindre l’hémicycle et j’ai oublié mon masque. Je m’en suis aperçu en cours de cheminement mais je ne pouvais pas interrompre le cérémonial, j’étais un peu embêté. Dès que je suis arrivé au perchoir j’ai demandé qu’on me procure un masque, ce qui fut fait. Il ne vous a pas échappé que, au perchoir, les mesures de distance, font que je pourrais ne pas porter de masque. Je me suis faire épingler, je ne peux que présenter mes excuses à mes collègues et à mes compatriotes auxquels je n’ai pas montré l’exemple. »

Et de réclamer l’indulgence : « Nous sommes des Français normaux, ça nous arrive d’oublier notre masque. »

L’Assemblée, « un lieu à haut risque sanitaire »

Ce mauvais exemple survient alors que deux jours auparavant, l’intersyndicale des collaborateurs parlementaires s’est inquiétée de pratiques mettant « en danger » des personnes au Palais Bourbon, tandis que les députés prônent gestes barrières et continuité de la vie démocratique.

« L’Assemblée nationale est une zone très particulière en temps de pandémie : des femmes et des hommes de tout le pays se rejoignent et repartent plusieurs fois par semaine dans leurs territoires, ce qui en fait un lieu à haut risque sanitaire », a souligné lundi l’intersyndicale des collaborateurs dans un courrier au président Richard Ferrand (LREM), dont l’AFP a eu copie. Or « nous avons constaté plusieurs pratiques au sein même de l’Assemblée nationale qui ont pu mettre en danger toutes celles et ceux qui travaillent dans ses murs », poursuit-elle.

L’intersyndicale mentionne une réception organisée mercredi 23 septembre après l’hommage à Jacques Chirac, à laquelle ont participé « une centaine de personnes au moins “agglutinées” sans respect des mesures sanitaires dites “barrières” de distance ».

Et le même jour, une audition conjointe à plusieurs commissions « a vu les députés s’entasser, parfois sans masque, dans une salle située dans les sous-sols du Palais-Bourbon ».

« C’est ce même type de salle qui avait fait de l’Assemblée nationale un des tout premiers clusters en mars dernier, juste avant le confinement », rappelle l’intersyndicale. Plusieurs cas graves avaient alors été recensés.

Les questeurs, chargés de la gestion de l’Assemblée, ont rehaussé vendredi les mesures de protection sanitaire en vigueur, en fermant la buvette des députés à 22 heures, les salles de sport, et en préconisant les visioconférences.