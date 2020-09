Face à l’engouement pour les produits végétariens et végans dans les assiettes, l’association de consommateurs CLCV a étudié la composition, le profil nutritionnel et l’origine des ingrédients de 95 références. Les résultats montrent que la qualité comme le prix varient beaucoup selon les produits et que les industriels et distributeurs ont des progrès à faire dans plusieurs domaines.





Sante magazine