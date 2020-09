A quoi joue Boris Johnson ?

Dans les tumultes du coronavirus, on avait presque fini par l’oublier, ce satané Brexit. Mais alors que l’échéance, fixée à la mi-octobre, pour arriver à un accord sur la future relation commerciale entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, se rapproche dangereusement, le Premier ministre britannique Boris Johnson l’a sorti brutalement de son demi-sommeil avec une de ces petites provocations dont il a le secret : une improbable loi piétinant une disposition clé de l’accord de sortie, qu’il avait pourtant lui-même signé en décembre 2019 après plus de trois ans de rudes négociations avec l’Union européenne.

Le scénario d’un « hard Brexit » est toujours possible

Dévoilée le 9 septembre, elle a été votée à la Chambre des Communes, où le Premier ministre bénéficie d’une large majorité, ce mardi 29 septembre (elle doit encore passer par la Chambre des Lords). Stupeur à Bruxelles. A quoi joue donc le gouvernement britannique ? N’est-ce qu’un coup de bluff ? Ou se prépare-t-il à couper les ponts avec le continent européen sans « deal » ? On croyait pourtant en avoir fini avec ces sempiternelles questions qui ont accompagné toutes les étapes des négociations depuis le référendum 2016. Mais nous voilà repartis pour un tour de manège. Les yeux sont désormais rivés sur le congrès annuel du parti conservateur qui se déroule en ligne du 3 au 6 octobre. Avec l’espoir d’y voir un peu plus clair dans le jeu obscur de la perfide Albion.

Violation d’un traité international

La pomme de discorde, c