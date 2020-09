Test Blu-ray 4K Ultra-HD : Les Goonies

États-Unis : 1985

Titre original : The Goonies

Réalisation : Richard Donner

Scénario : Chris Columbus

Acteurs : Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis

Éditeur : Warner bros.

Durée : 1h54

Genre : Aventures, Fantastique

Date de sortie cinéma : 4 décembre 1985

Date de sortie DVD/BR : 16 septembre 2020

Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de la Côte Ouest. Trop paisible au gré de ses jeunes habitants… « Il ne se passe jamais rien ici », soupira un jour l’un d’eux, mélancolique. Mikey Walsh, treize ans, venait de prononcer une de ces phrases fatidiques qui annoncent parfois les aventures les plus étranges, les plus folles et les plus amusantes…

Le film

[4/5]

Avec 62 millions de dollars au box-office américain et 1,4 millions d’entrées dans les salles françaises, Les Goonies fut l’un des gros succès commerciaux de l’année 1985. Ainsi, malgré une post-production un peu compliquée, le film était parvenu, déjà en son temps, à s’imposer comme un grand film d’aventures à destination de toute la famille, et à semer les graines du futur film-culte auprès des spectateurs les plus jeunes.

Les Goonies est le cinquième film produit par Steven Spielberg pour le compte de sa mythique société Amblin Entertainment, à qui l’on devrait par la suite un nombre incalculable de grands films familiaux des années 80/90. Suivant le périple d’une poignée d’aventuriers en culottes courtes suite à leur découverte d’une antique carte au trésor, Les Goonies s’impose comme une véritable déclaration d’amour aux grands récits d’aventures populaires qui berçaient l’enfance de Steven Spielberg, mais également du scénariste Chris Columbus, du réalisateur Richard Donner et du producteur Frank Marshall.

Pur produit des années 80, Les Goonies est également l’exemple-type de la production Amblin réussie, mêlant avec une grande habileté – et un sens profond du rythme et de l’équilibre – le monde de l’enfance à une dimension lorgnant clairement sur le fantastique pur et simple. Film séminal, ayant contribué à la naissance de nombreux sous-Goonies dans les années qui suivraient, Les Goonies est devenue une œuvre emblématique de la pop-culture des années 80.

On y retrouvera beaucoup notamment beaucoup d’acteurs ayant marqué l’histoire du divertissement familial. Dans le rôle de Bagou, on trouvera Corey Feldman, acteur incontournable ayant incarné les ados « cool » dans de très nombreux films populaires des années 80 (Gremlins, Stand by me, Génération perdue, Les banlieusards…). Dans le rôle de Data, on retrouvera avec plaisir Ke Huy Quan, inoubliable Demi-lune dans Indiana Jones et le temple maudit. On notera également la présence au casting de Sean Astin (futur Sam Gamegie de la saga du Seigneur des Anneaux) dans le rôle de Mikey, ainsi que l’excellent Josh Brolin dans la peau de Brandon, son grand frère.

Mais une des choses qui étonnera le plus le spectateur contemporain à la découverte des Goonies, c’est sa liberté de ton, et la décontraction de façade avec laquelle il aborde tous les problèmes de l’enfance. C’est d’ailleurs un aspect du film qui avait tout particulièrement marqué notre rédacteur Julien Mathon, qui écrivait récemment dans sa critique du film :

« Comme dans de nombreuses productions Amblin, la bande de copains est loin d’être un modèle du genre. Ils parlent facilement de sexualité, font des blagues salaces, sont parfois cruels et sans concession entre eux, comme par exemple lorsque Bagou demande à Choco de faire le « Bouffi-Bouffon », une espèce de « danse de la dinde » imaginée pour se moquer du gros de la bande.

On assiste de temps en temps, sous le couvert de l’humour, à des scènes qui aujourd’hui seraient considérées comme « politiquement incorrectes » : les jeunes se réunissent autour du sexe cassé d’une statue grecque, Bagou explique à Rosita, la femme de ménage, que se cache au grenier les outils de torture sexuelle du chef de famille… Le réalisateur n’hésite pas non plus à parsemer son histoire de cadavres et de squelettes pour donner un côté vraiment effrayant à son histoire, de nos jours, les films pour enfants sont beaucoup plus légers sur ces sujets. (…)

Maladroit et pas totalement abouti, Les Goonies a survécu à ses défauts et a même réussi le coup de transformer ses imperfections en des scènes totalement cultes. Les Goonies est un film attendrissant, mis en musique par la célèbre Cyndi Lauper, bénéficiant d’un rythme soutenu… Une vraie madeleine de Proust pour la génération 80’s… qui ne manquera pas non plus de plaire aux nouvelles ! »

[5/5]

Disponible dans une superbe édition en forme de coffre à trésor, Les Goonies fait vraiment belle impression pour son arrivée au format Blu-ray 4K Ultra HD, comme toujours sous les couleurs de Warner bros. Comme toujours avec ses restaurations au format Ultra Haute-Définition, le transfert 2160p qui nous est proposé ici par Warner est absolument solide et remarquable. Le soin apporté à l’encodage du film sera d’ailleurs d’autant plus flagrant pour le spectateur que le film se déroule en grande partie dans l’obscurité… Ce nouveau transfert surpasse donc de façon assez nette les précédentes éditions Blu-ray du film, ne serait-ce que dans la gestion des contrastes et la tenue des noirs. Le niveau de détail global est également plus précis, et se remarquera essentiellement sur les scènes tournées en extérieur.

Le grain cinéma est très léger, probablement un peu trop même pour un film de 1985 ; en revanche, les couleurs HDR10 sont assez superbes, et rehaussent vraiment l’image de quelques touches chatoyantes (la veste rouge de Choco, le sac à dos de Data), voire même carrément explosives (le trésor de Willy le Borgne). Côté son, le film de Richard Donner s’offre un puissant mixage DTS-HD Master Audio 5.1, offrant une spatialisation intéressante et pleine de petites surprises acoustiques. La version française d’origine devra quant à elle se contenter d’un mixage Dolby Digital 2.0 (stéréo) qui devrait satisfaire les amoureux du film l’ayant découvert enfant.

On notera par ailleurs le soin apporté par Warner au packaging de cette édition, qui prendra comme on l’a dit un peu plus haut la forme du « coffre à trésor de Willy le Borgne ». Les fans du film seront aux anges à la découverte des Goodies Goonies que l’éditeur réserve au consommateur français : outre un superbe Steelbook aux couleurs du film contenant à la fois le Blu-ray et le Blu-ray 4K Ultra HD, on trouvera cinq badges ronds des Goonies, un patch à broder des Goonies que vous pourrez afficher sur votre cartable ou votre veste en jean, et enfin, la carte au trésor de Willy le Borgne, pour les courageux désireux de se lancer dans l’aventure !