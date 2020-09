Rachida Dati en piste pour 2022

Et si elle était la Ségolène Royal de la droite ? Celle que personne n’attend et qui renverse la table, bouscule les pions, laissant sur place les attentistes, les calculateurs, les joueurs d’échecs ? Rachida Dati, dans le très vénérable quotidien de sa gracieuse Majesté, « le Times », s’est donc mise sur les rangs pour 2022. Avec des arguments pas si saugrenus : son parcours de fille d’immigrés maghrébins, gagnant chaque mètre carré de surface sociale au forceps, avec la rage d’une conquérante sans états d’âme, mais avec des convictions sarkozystes revendiquées à chaque occasion.

Rachida Dati a compris que la prochaine élection présidentielle était une loterie encore brouillardeuse et qu’il était préférable de partir le moins tard possible. Pour elle, aucun doute, 2022 sera l’heure du retour au pouvoir de la droite classique. Elle est convaincue que la France a besoin de sécurité et d’un symbole rassembleur. La force de sa candidature ? Un bagout légendaire, une loyauté politique intacte. Elle fait partie de ceux et celles qui n’ont pas cédé aux sirènes macronistes. Autre qualité ? La dame, qui agace farouchement les mâles dominants, est ce qu’on pourrait appeler une « grande gueule », et même une « gueule » tout court. Elle fait partie des rares politiques qualifiés par les télés de « super-cliente ». Rachida prend la lumière sur les plateaux télévisés et a compris les codes de l’information cathodique comme personne : pas de grandes phrases, de la prestance, de l’énergie, de la conviction, deux ou trois formules au laser. Et surtout, pas d’égarement dans les discours à trois bandes.

Chez elle, tout est cash, avec le danger de provoquer des clashs… Durant la campagne des élections municipales, alors qu’on la voyait plonger dans les bas-fonds des sondages, elle a surpris son monde en dépassant allègrement les 30 % de scrutins. Anne Hidalgo, en privé, ne cache pas son « respect » pour la très combative et très éruptive Rachida. Les deux femmes ont une forme d’empathie l’une envers l’autre, liée à leurs origines modestes. Elles sont deux balafrées de la politique, encaissant les coups depuis des années, en se relevant toujours. Elles pourraient même se retrouver face à face au sommet de l’échelle, qui sait ?

Dans la galaxie de la droite républicaine, l’ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, grille donc la politesse à François Baroin, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Bruno Retailleau et tous les autres prétendants rongeant leur frein dans l’ombre. Bien sûr, les suspicieux verront dans cette opération un coup orchestré par l’ermite de le rue de Miromesnil, l’ancien président, toujours actif, pour l’heure empêtré dans les affaires de justice. Mais dans quelques mois, s’il parvient à échapper au feu des juges, à sortir indemne, et blanchi, du marathon judiciaire qui démarre en novembre, il pourrait bien pointer le bout de son nez, une petite année avant l’échéance présidentielle.

Dans cette hypothèse, Rachida Dati, serait ce qu’on appelle en athlétisme un « lièvre », une forme de leurre préparant le terrain à son parrain politique, avec qui elle continue de converser régulièrement. Ce dernier répète comme un mantra qu’il a abandonné la politique active. Peut-on le croire sur parole ? La maire du 7ème arrondissement de la capitale, dans ce cas de figure, serait donc envoyée en éclaireuse, pour tâter le terrain, en quelque sorte. Et si tous les partisans de cette thèse se trompaient ? Si Rachida la guerrière avait acquis la conviction que l’heure d’une fille venue des bords de la Méditerranée était enfin arrivée ?